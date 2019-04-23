Главное оружие сдерживания: военный эксперт анонсировал испытания ракетного комплекса "Гром-2"

ОТРК "Гром-2" смогут получить ВСУ и военные Саудовской Аравии, пишет Злой Одессит

Фото: autocentre.ua.

Генеральный директор КБ "Южное" Александр Дегтярев заявил, что в ближайшее время начнутся испытания оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" для ВСУ и Саудовской Аравии.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

По его словам, полноценные испытания главного оружия для сдерживания противника (если ничего или никто) не помешает, начнутся уже в этом году.

На фоне семимильными шагами продвигающихся испытаний ПКР "Нептун" и идущей в серию ракеты "Ольха", звучит это все крайне обнадеживающе, пишет военный эксперт.

Он напомнил слова президента Петра Порошенко о том, что у Украины есть ракеты с дальностью поражения целей до тысячи километров.

"Тогда, в начале апреля, я размышлял о том, что Порошенко явно имел виду дальность поражения целей не ракетами "Ольха" или "Нептун", которые были у всех на слуху, а именно об известных именно ему, как верховному главнокомандующему предельных возможностях ОТРК "Гром-2", – пишет Коваленко.

Он предположил, что опытный образец, который в скором времени будет запущен с испытательного полигона, уже готов: "Ведь именно имея готовую ракету, что называется, в металле, можно с уверенностью говорить о том, насколько удалось воплотить в ней все задумки и соответствовать ожидаемым ТТХ".

"Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор и даже больше – аргумент", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что будущее украинского ОПК во многом зависит от иностранных инвесторов.

"Несмотря на войну, они довольно охотно дают деньги на разработку новых образцов вооружений. Так, за последние несколько лет на средства из Саудовской Аравии был создан ОТРК "Гром-2" . При этом все наработки остаются интеллектуальной собственностью украинских компаний — из "Грома-2" уже вырос отечественный ракетный комплекс", — отметил эксперт.

Напомним, двумя неделями ранеев Украине испытали новые ракеты "Нептун", которые обещают стать одни из самых грозных вооружений в украинской армии.

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