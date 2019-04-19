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В Украине проведут новые испытания ракетного комплекса "Нептун"

Сегодня, 13:43

Новое вооружение позволит обеспечить защиту побережья Черного и Азовского морей

Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Defense Express
Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Defense Express.

Недавно в Украине испытали новые ракеты "Нептун", однако это еще не конец. Следующая проверка данного вооружения состоится в мае – это необходимые меры подготовки перед серийным производством. Об этом шла речь во время совещания между секретарем СНБО Александром Турчиновым и разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростылевым.

Турчинов поблагодарил руководство и коллектив предприятия, которое входит в состав "Укроборонпрома", за качественное выполнение масштабного проекта в рекордно сжатые сроки.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", – сказал секретарь СНБО.

В свою очередь Коростылев сообщил, что следующий этап испытаний планируется на май текущего года.

Напомним, что испытания крылатых ракет начались еще в прошлом году, и каждый раз они показывали отличные результаты, а стрелять могут почти на 300 км. Стоит отметить, что "Нептун" – это целый комплекс различной техники, а не просто ракета. Читайте подробней характеристики ракетного комплекса.


Также отметим, что в последнее время в Украине занимаются не только крылатыми ракетами, есть и другое грозное вооружение отечественного производства. Сайт "Сегодня" писал, что нужно знать о новинках украинской "оборонки".

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Тег Турчинов, ракеты, испытания, нептун, ракетный комплекс

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