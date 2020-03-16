Главные правила защиты от коронавируса в магазинах и на рынках: советы врача

Куда бы вы ни отправились за продуктами - составляйте список необходимых покупок

Меньше контактировать с людьми, не участвовать в массовых мероприятиях и чаще мыть руки – главные правила защиты от коронавируса. И что делать в магазинах и на рынках, которые приходится посещать.

"Сегодня" вместе с врачами составили список правил, как спастись в местах продажи продуктов.

Семейный врач Владислав Ващенко рассказывает, каких правил следует придерживаться, чтобы не прихватить с полки вместе с батоном опасную инфекцию.

"Более безопаснее корзинка, потому что ее можно взять на локоток. В тележке у нас контакт идет со всеми возможными инфекциями", – говорит он.

Если набрали всего много и нужна тележка – прежде чем взять что-то с полки – обработайте руки септиком. И отдельно обратите внимание на упаковку товара.

"Есть хлеб, который упакован в полиэтиленовую упаковку, он защищен. Дома вы сняли и никакого контакта с инфекцией у этого изделия нет", – говорит доктор.

Бумажная обертка – тоже подойдет, главное, чтобы не было повреждений. А вот выпечку лучше покупать из-под стеклянной витрины, говорит врач.

"Человек, перед тем, как выбирает – он ​​не контактирует, контактируют только продавцы, которые должны быть в перчатках, которые они должны менять чаще, а не один раз в день", – говорит он.

Большинство продавцов в гастрономических отделах, где побывали журналисты, работают в перчатках.

И в продуктовых магазинах, и на рынках особое внимание следует уделить овощам и фруктам, которые не надо чистить.

"Есть овощи, которые мы не почистим, они упакованы, но их нужно хорошо помыть. Есть фрукты, которые невозможно упаковать, поэтому их надо тщательно дома помыть, а лучше взять и замочить, чтобы они постояли 20-30-40 минут", – говорит эксперт.

Хорошим вариантом являются и овощи в вакууме, они дороже, но герметичны.

В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Рыбные и мясные изделия – все за стеклом, так вы будете уверены, что ни один из покупателей не оставил на них отпечатков пальцев, а вот на рынках с этим сложнее.

"Все для людей, так сказать: бери, трогай, контактируй с ними, делай что хочешь с ними – это опасно", – говорит Ващенко.

Именно большой поток людей и свободный доступ к товарам всех желающих – делает рынки опасными во время пандемии коронавируса. Но сами продавцы с этим не согласны.

"Мы на открытом воздухе, а вот маркеты надо закрывать, потому что там закрытое помещение, а так все рассказывают, что в открытом помещении нельзя заразиться, ветром сносит все", – уверен Роман Гейко, продавец.

Но в действительности, говорит врач Владислав Ващенко, капли коронавируса слишком тяжелые, поэтому ветром их снесет. Но если привыкли покупать именно на рынках – смотрите – в каких условиях хранят товар.

"Все те пленочки, которые были накрыты возле продукции – они не защищают, то есть саму продукцию надо закрывать а не рядышком", – говорит эксперт.

Куда бы вы ни отправились за продуктами – составляйте список необходимых, это позволит уменьшить время пребывания в местах с большим скоплением людей и уменьшит риск заболеть.

О том, соблюдают ли столичные ТРЦ требования в условиях карантина, смотрите в видеоролике:

В свою очередь Минздрав призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки COVID-19.

А Офис президента выложил в сети коротенькую видеоинструкцию, которая в доступной форме объясняет украинцам, как нужно действовать в случае подозрения заражения этим опасным вирусом.

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