Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

У Зеленского рассказали, что делать в случае подозрения на коронавирус

15 марта, 14:03

Игорь Тимофеев

Офис президента распространил коротенькую видеоинструкцию

/ Фото: president.gov.ua

На фоне мировой пандемии коронавируса и введения общеукраинского карантина , призванного сдержать распространение COVID-19, Офис президента выложил в сети коротенькую видеоинструкцию, которая в доступной форме объясняет украинцам, как нужно действовать в случае подозрения заражения этим опасным вирусом.

"Если вы ощущаете симптомы вирусной инфекции – оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация.

Но если у вас температура выше 38 и тяжело дышать – сразу вызывайте скорую.

Если коронавирус подтвердится – будут проведены все необходимые медицинские процедуры", – говорится в сообщении офиса президента Зеленского.

В тренде
Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта
В Запорожской области на карантин закрыты 44 школы

Напомним, по состояние на утро 15 марта в Украине были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, один из них – смертельный.

Также напомним, что Минздрав призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки COVID-19.

А глава Минздрава Илья Емец сделал очередное громкое заявление и призвал закрыть кафе, рестораны и бары , чтобы действовать на опережение.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Владимир Зеленский коронавирус Офис президента COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Ограничение передвижения по Украине: что решил Кабмин
Ограничение передвижения по Украине: что решил КабминУкраина
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом
В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусомДругие регионы
Украина закроет границы с Европой из-за коронавируса
Украина закроет границы с Европой из-за коронавирусаПолитика
У Зеленского показали онлайн-карту коронавируса в Украине
У Зеленского показали онлайн-карту коронавируса в УкраинеУкраина
Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе: опубликован список
Украина закроет 107 пунктов пропуска на границе: опубликован списокУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...