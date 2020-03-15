У Зеленского рассказали, что делать в случае подозрения на коронавирус

На фоне мировой пандемии коронавируса и введения общеукраинского карантина , призванного сдержать распространение COVID-19, Офис президента выложил в сети коротенькую видеоинструкцию, которая в доступной форме объясняет украинцам, как нужно действовать в случае подозрения заражения этим опасным вирусом.
"Если вы ощущаете симптомы вирусной инфекции – оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация.
Но если у вас температура выше 38 и тяжело дышать – сразу вызывайте скорую.
Если коронавирус подтвердится – будут проведены все необходимые медицинские процедуры", – говорится в сообщении офиса президента Зеленского.
Напомним, по состояние на утро 15 марта в Украине были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, один из них – смертельный.
Также напомним, что Минздрав призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки COVID-19.
А глава Минздрава Илья Емец сделал очередное громкое заявление и призвал закрыть кафе, рестораны и бары , чтобы действовать на опережение.
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