У Зеленского рассказали, что делать в случае подозрения на коронавирус

/ Фото: president.gov.ua

На фоне мировой пандемии коронавируса и введения общеукраинского карантина , призванного сдержать распространение COVID-19, Офис президента выложил в сети коротенькую видеоинструкцию, которая в доступной форме объясняет украинцам, как нужно действовать в случае подозрения заражения этим опасным вирусом.

"Если вы ощущаете симптомы вирусной инфекции – оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Он решит, нужна ли изоляция и госпитализация.

Но если у вас температура выше 38 и тяжело дышать – сразу вызывайте скорую.

Если коронавирус подтвердится – будут проведены все необходимые медицинские процедуры", – говорится в сообщении офиса президента Зеленского. В тренде Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта

Напомним, по состояние на утро 15 марта в Украине были зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, один из них – смертельный.

Также напомним, что Минздрав призывает украинцев избегать мест массового скопления и по возможности не выходить из дома в связи с введенным карантином из-за вспышки COVID-19.

А глава Минздрава Илья Емец сделал очередное громкое заявление и призвал закрыть кафе, рестораны и бары , чтобы действовать на опережение.

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