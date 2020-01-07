Год будет неоднозначным: эксперт дал прогноз по войне на Донбассе

Высока вероятность, что Россия не согласится на компромиссы, и ситуация снова зайдет в тупик

Рассвет на передовой в зоне ООС на Донбассе / Фото: Facebook

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Прошлый 2019 год был богат на политические события. Но можно уверенно говорить: все, чему мы стали свидетелями в 2019-м – лишь задел, а завершать начатое придется в нынешнем году. Причем некоторые процессы могут растянуться на годы. И особенно это касается урегулирования на Донбассе.

В этом плане будущий год будет очень и очень неоднозначным, уверены эксперты.

"С точки зрения тенденций, которые уже проявились, здесь у меня очень противоречивые оценки. Во-первых, какая-то положительная динамика все-таки будет. Скорее всего, в первые месяцы года произойдет разведение войск на трех участках. А вот удастся ли договориться дальше – вопрос. Интересы сторон очень отличаются – и по вопросу процедуры, и по участкам дальнейшего разведения войск", – говорит Владимир Фесенко, политолог, директор Центра политических исследований "Пента".

Что касается прекращения огня в зоне конфликта, то здесь оценка Фесенко скорее скептическая: может быть, удастся снизить активность обстрелов, полностью прекратить боевые действия удастся вряд ли.

"Весь наш предыдущий опыт – два десятка перемирий – говорит о том, что эти договоренности не работают. Хотя шанс на прекращение боевых действий все же существует. Он зависит от политической воли, прежде всего, российского руководства. Если Кремль захочет это сделать, я думаю, он сможет надавить на боевиков и обеспечить полное прекращение огня. Но почему я скептик: потому что война на Донбассе выгодна Кремлю как инструмент давления на Украину, который позволяет препятствовать нашему продвижению на Запад", – говорит Фесенко.

По его мнению, высока вероятность, что Россия не пойдет на компромиссы по вопросам границы и выборов, и все снова может упереться в тупик.

"Тогда осенью 2020 года, я не исключаю, украинское руководство инициирует реализацию "Плана Б". Мы еще не знаем толком, что это такое, есть много разговоров о так называемой "стене". Но что это будет в физическом выражении, сказать сложно. Скорее всего, речь будет идти о существенном изменении стратегии и тактики по Донбассу. То есть акцент будет сделан на том, чтобы минимизировать риски военных потерь. Может, будет ужесточение режима пересечения границы, может, вернутся к вопросу миротворцев… Украина может отказаться продлевать закон об Особом статусе Донбасса, и так далее", – прогнозирует наш эксперт.

Подробнее о том, что ждет нашу страну в 2020 году, читайте в материале "Протесты, переговоры по Донбассу, выборы: хорошие и плохие сценарии для Украины в 2020-м".

Напомним, 12 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России приняли взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Четверка договорилась:

об обмене пленными "всех согласованных на всех согласованных";

о расширении мандата СММ ОБСЕ до работы 24/7;

об определении новых пунктов пропуска через линию разграничения и трех новых точках разведения сил и средств;

о проведении следующего нормандского саммита через 4 месяца в Берлине.

А уже 29 декабря был совершен обмен пленными: Киев вернул домой 76 человек, передав подконтрольным России боевикам 141 человека. В чем выиграли Украина и Россия от этого обмена, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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