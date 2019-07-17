Годовщина трагедии: на Донбассе пять лет назад сбили пассажирский авиалайнер

На борту находилось 298 человек, все они погибли

На Донбассе ровно пять лет назад, 17 июля 2014 года, в зоне боевых действий был сбит пассажирский лайнер малайзийских авиалиний. На борту находилось 298 человек, в том числе граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Великобритании и Индонезии.

В самолет попала ракета зенитно-ракетной установки "Бук", которую привезли из России. Запуск произошел с оккупированной территории – такой позиции придерживаются в Киеве. Ее разделяет Совет безопасности Нидерландов и международная следственная группа.

Накануне память погибших почтили в Нидерландах: в зале, где проходила церемония, поставили 298 подсолнухов, по одному на каждого погибшего. Сегодня родственники устроили акцию протеста у стен российского консульства в Сиднее.

"Мы говорим от имени пострадавших семей. И призываем российское правительство, во-первых, полноценно сотрудничать со следствием, как сказано в Резолюции Совбеза ООН. Потому что пока вы этого не выполняете. Во-вторых, возьмите на себя свою долю ответственности за сбитый "Боинг" МН-17, прекратите отрицать и врать", – заявила мать одного из погибших Мери О'Брайан.

Напомним, ранее в этот же день главы МИД и МВД Австралии Мариза Пейн и Питер Даттон выступили с заявлением, в котором выразили приверженность австралийского правительства привлечению к ответственности тех, кто причастен к катастрофе.

Мы также сообщали, что в прошлом месяце была опубликована часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года. Они подтверждают выводы международных следователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" Вооруженных сил России.

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