Голодным и без вещей: правозащитники рассказали, как этапировали Балуха
Как долго Балух будет находится в Краснодаре – неизвестно
Украинского активиста Владимира Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа.
"Крымской правозащитной группе стало известно, что Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в Краснодар.
В понедельник, 18 февраля, украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму.
Напомним, 13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования.
По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).
Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
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