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Голодным и без вещей: правозащитники рассказали, как этапировали Балуха

Сегодня, 10:22

Как долго Балух будет находится в Краснодаре – неизвестно

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
Голодным и без вещей: правозащитники рассказали, как этапировали Балуха //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg Украина Как долго Балух будет находится в Краснодаре - неизвестно

Украинского активиста Владимира Балуха из СИЗО Симферополя этапировали в Краснодар в соседней России голодным и без вещей. Об этом сообщила в Facebook Крымская правозащитная группа.

"Крымской правозащитной группе стало известно, что Владимира Балуха доставили в Краснодар. Как долго он будет там находиться, пока неизвестно. Из СИЗО Симферополя для этапирования его забрали голодным и без вещей. Причины этапирования пока ему не назвали", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха вывезли в Краснодар.

В понедельник, 18 февраля, украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму.

Напомним, 13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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Тег СИЗО, этапирование, Краснодар, Балух

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Укринформ

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