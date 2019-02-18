Политзаключенного Балуха перевели из СИЗО Симферополя – правозащитники

Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный

Фото: соцсети.

Политзаключенного Балуха перевели из СИЗО Симферополя – правозащитники //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg 2019-02-18T16:05:00+02:00 Украина Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный

Украинского активиста, политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа (Crimean Human Rights Group).

Отметим, что правозащитники на своей странице в соцсети написали, что о перемещении активиста стало известно в понедельник, 18 февраля, после того, как его супруга Наталья снова попыталась передать Балуху в СИЗО передачу.

"Наталье не сообщили, куда вывезли Балуха. Адвокат украинского активиста выясняет, где в данное время находится его подзащитный, а также причину этапирования", – сказано в сообщении.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытаются выяснить причины этапирования.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

Кроме того, в Симферопольском СИЗО у жены украинского активиста Владимира Балуха Натальи не приняли передачу.

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