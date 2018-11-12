Голосовали каждые 18 секунд: в СБУ высмеяли подсчет голосов на "выборах" в ОРДЛО

Служба безопасности Украины уличила оккупационные власти в открытом искажении "результатов выборов", заподозрив, что у членов "комиссий" проблемы с математикой. Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В спецслужбе отметили, что местные "власти" в ОРДЛО удивляют своей математикой, которая противоречит здравому смыслу.

"Сегодня в восемь утра в "ДНР" отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В "выборах" якобы приняли участие 1,6 миллиона человек с явкой в более 80%. Всего в "ДНР" по данным террористов работало 408 избирательных участков. То есть по 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика – за час, если верить "избиркомам", голосовали 326 жителей временно оккупированных территорий. То есть, за 18 секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос", – говорится в сообщении СБУ.

В Киеве не удивляются, что благодаря такому "молниеносному волеизъявлению" оккупанты не менее молниеносно "нарисовали" необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасичнику – 68,4%.

"Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает", – подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные "выборы" боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. Сейчас в ОРДЛО подводят итоги "выборов".

В то же время не только Украина не признает данное мероприятие боевиков, но и Запад. Так, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили "выборы" на Донбассе. По их словам, "выборы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "противозаконные и нелегальные".

В свою очередь в НАТО призвали к полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами, так как эти "выборы" противоречат "минскому процессу" и подрывают его. Союзники подчеркнули, что они не признают псевдовыборы боевиков и полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В Европейском Союзе четко дали понять, что "выборы" боевиков на Донбассе – недействительны. Фарс, который устроила Москва с боевиками, нарушают международное право и подрывают Минские соглашения, считает Могерини.