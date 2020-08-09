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"Головные боли усиливаются": избитая в поезде Анастасия Луговая рассказала о своем состоянии (фото)

9 августа, 16:48

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Девушка постоянно вспоминает ночь нападения

Анастасия Луговая, которую избил и пытался изнасиловать мужчина в поезде, рассказала, как чувствует себя на девятый день после нападения.

Как сообщила девушка на своей странице в Facebook, она до сих пор не может оставаться одна и ее постоянно "погружает в ту ночь" (ночь нападения. – Ред.). Анастасия отметила, что понемногу становится похожа на себя до избиения. Но вместе с этим у нее усиливаются головные боли.

"Головные боли усиливаются. Сегодня проснулась, попросила обезбол, не могла терпеть. Я стараюсь терпеть до последнего, чтобы в организм меньше попадало обезболов. По поводу челюсти, врач сказал, что к боли стоит привыкать. Челюсть будет ныть даже после заживления и реагировать на холод", – рассказала она.

Напомним, в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать. По ее словам, в ту ночь она ехала с ребенком в купе. Анастасия проснулась от сильных ударов по голове. Сначала неизвестный ее жестоко избил, а после этого попытался изнасиловать.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году – за угон автомобиля, в 1999-м – за хулиганство, в 2008-м – за кражу.

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