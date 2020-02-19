Гончарук призывает не бояться украинцев, которых доставят из Китая

После прилета всех пассажиров с борта сразу отправляют на обсервацию

Причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, ситуацию держит на контроле Минстерство здравоохранения Украины. После эвакуации всех с борта сразу отправляют на обсервацию. Где именно разместят эвакуированных, в Кабмине пока не разглашают – из соображений безопасности.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращению и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами на которых эти люди будут размещены", – сказал премьер Алексей Гончарук.

"Сегодня" сообщали о том, что на западе Украины протестующие против размещения в местных учреждениях украинцев из Китая роют окопы и жгут шины.

Ранее мы писали, что из Уханя для новостей "Сегодня" журналист будет готовить ряд сюжетов о ходе эвакуации. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на канале "Украина" будут выходить в выпусках в 19:00, 23:00.

Напомним, как сообщалось, в целом из китайской провинции Хубэй планируется вывезти 49 украинцев и 25 иностранцев. В частности, на украинском самолете вылетят граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Реклама

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама