Гончарук сделал заявление относительно ситуации с коронавирусом в Украине

Алексей Гончарук. Фото: t.me/PMHoncharuk

Кабмин усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса.

"Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Пока в Украине не зарегистрирован ни один случай заболеваниями коронавируса, добавил глава правительства.

Он напомнил, что с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела. Специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены, укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту.

Проверяют абсолютно всех пассажиров – и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует.

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"Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира. Например, если человек приезжает в Киев транзитом, например, через Милан, то температурный скрининг этот человек пройдет в Милане", – пояснил Гончарук.

Он рассказал, что сегодня украинские специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на нем было 150 человек. Ни у одного человека не обнаружили признаки заболевания, все – допущены на территорию Украины.

Все животные, ввозимые в Украину, также проходят обязательный специальный осмотр ветеринарными службами.

"По моему поручению, создан оперативный штаб при Минздраве Украины, куда вошли представители Государственной пограничной службой, МВД Украины, Госпродпотребслужбы и Государственной таможенной службой Украины", – заявил Гончарук.

По его словам, у правительства имеется четкий план мероприятий между этими органами, делать в случае зафиксированного случая заболевания в стране. МОЗ вместе со всеми другими медицинскими учреждениями полностью готовы обнаружить вирус на ранних стадиях и предоставить всю необходимую медицинскую помощь людям.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что в Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.

По состоянию на сегодняшний день вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57.

В сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: все в большем количество населенных пунктов китайские власти объявляют карантин.

А украинец, живущий в Китае, поделился подробностями ситуации в городе Ухань: по его словам, на улице могут оштрафовать за хождение без медицинской маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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