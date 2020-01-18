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Крещение 2020: где можно окунуться в Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Харькове

18 января, 09:00

На локациях в день Крещения будут дежурить спасатели и медики

/ Фото: 20 хвилин

В Украине 19 января традиционно отмечают Крещение Господне. Христиане верят, что в этот день вода в водоемах становится чудотворной. Чтобы исцелиться, смельчаки окунаются с головой. "Сегодня" выяснили, где можно купаться 19 января в городах Украины.

Харьков

Главным местом купаний в Харькове традиционно считают Саржин Яр. Также многие жители отправляются в Фельдман Экопарк. Здесь традиционно проходит крещенская церемония освящения воды и купание на Триозерье.

Один из самых старых источников в Харькове – Алексеев источник. В основном, здесь отдыхают студенты и жители Алексеевки. На Манжосов источник менее людный, но после реконструкции стал очень удобным для крещенских купаний. К тому же, это третий по величине харьковский источник.

/ Фото: Официальный сайт Харьковского горсовета

Днепр

В этом году в городе выделили девять мест для купания во время праздника. Везде будут дежурить спасатели и медики. На водных объектах также установят пункты обогрева.

Окунуться можно будет в таких местах: парк "Сагайдак"; парк "Новокодацкий"; КП "Этнографические парки Днепра" на территории Новобогородицкой крепости; пляж на Монастырском острове; Дворец культуры "Северный"; храм Иоанна Крестителя (ул. Сичеславская Набережная, 27д); пляж в парке "Приднепровский"; храм Рождества пресвятой Богородицы (ул. Набережная Заводская, 96а); ул. Набережная Победы, 39а, между аквапарком и кафе "Семь красавиц".

Львов

Во Львове разрешенных мест для купания два: Озеро на Погулянке (около Центра творчества детей и юношества Галичины), ул. Вахнянина, 29; водоем в Ореховой роще вблизи "Киноцентра", ул. Владимира Великого, 16. Окунуться в прорубь в Ореховой роще можно будет 19 января с 9:00 до 18:00. В 12:00 здесь будет освящение воды.

На локациях оборудуют пункты обогрева для населения и палатки для переодевания. Всем желающим окунуться в ледяную прорубь будут предлагать горячий чай. Возле водоемов также будут дежурить спасатели.

Одесса

На сайте горсовета указывают, что купаться можно будет на трех локациях: пляж "Золотой берег" (16-я ст. Большого Фонтана); пляж "Ланжерон"; пляж "Лузановка".

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Места уже готовят к празднику – водолазы начали обследование и расчистку морского дна. Они убирают опасные предметы, которые принесли осенне-зимние штормы.

Запорожье

В воскресенье, 19 января, освящение воды в Днепре будет проходить в двух разных местах. Об этом написали на сайте мэрии.

Так, жители и гости города смогут окунуться в воду на Центральном и Правобережном пляже (около ДнепроГЭСа). На Центральном пляже освящение воды начнется в 12:00, а на другой локации чуть позже, в 13:00. Также тут разместят точки с горячими напитками. Во время купаний будут дежурить спасатели на катерах, пожарные, медики и полицейские.

фото: inform.zp.ua

фото: inform.zp.ua

Хмельницкий

На период с 22:00 18 января до 22:00 19 января на правом берегу Южного Буга оборудуют четыре места для купания: три проруби вблизи аварийно-спасательной станции (ул. Лодочный, 11) и одну вблизи детско-юношеской спортивной школы № 3 "Спартак".

Церемония освящения воды состоится 19 января в 9:30 на правом берегу реки, вблизи аварийно-спасательной станции. На Южном Буге будут работать пункты обогрева и раздевалки, также будут раздавать горячий чай. Дежурить будут медики, работники ГСЧС и городской коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах. За порядком будут следить правоохранители.

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Кстати, перед праздником спасатели провели акцию "Безопасное Крещение", во время которого учили детей правилам безопасности.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске городские власти готовят три места для празднования, а именно: на берегу реки Быстрица Надворнянская (на улице Владимира Ивасюка), на берегу реки Быстрица Солотвинская (на улице Пасечной) и на берегу центрального городского озера. Об этом пишет пресс-служба Ивано-Франковского горсовета.

В трех местах устанавливают отдельные пункты обогрева. На локациях купающимся будут раздавать теплый чай и уху.

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Уборка территории. Фото: КП "Центр развития города и рекреации"

Уборка территории. Фото: КП "Центр развития города и рекреации"

Полтава

В городе работники спасательно-водолазной станции оградят место для купания буйками и будут следить за безопасностью горожан, которые придут погружаться в Ворсклу. Об этом говорится на сайте городского совета.

В 13:00 состоится освящение воды на центральном городском пляже № 1. Чтобы согреться, на территории пляжа можно будет купить горячий чай.

Винница

На сайте горсовета написали, что нырнуть в ледяную прорубь можно будет на двух локациях – Вишенском озере в парке Дружбы народов и в озере в районе масложирового комбината.

Кстати, возле Вишенского озера будут проходить и празднования. Перед зрителями выступит духовой оркестр и воспитанники образцовой мастерской эстрадного искусства "Звездная мечта" Городского дворца искусств. Также на месте купаний жители города смогут поучаствовать в конкурсах и получить призы.

/ Фото: 20 хвилин

Николаев

В Николаеве также готовятся к празднику Крещения Господня. Водолазы уже начали чистить дно в местах погружения в воду горожан.

"Кроме нижней набережной, очищаем также места купания в Корабельном районе, на Намыве и в Яхт-клубе. Обследование осуществляют специалисты областной федерации подводной деятельности и спорта. 19 января, в местах массового погружения будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать гражданам помощь", – отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения городского совета Александр Герасименя.

Напомним, в 2019 году в Киеве перед Крещением были обустроены 11 мест, где киевляне смогут нырнуть в прорубь. Кроме того, "Сегодня" писали об основных правилах подготовки организма к прыжку в прорубь.

Смотрите также: как в Украине празднуют Крещение:

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Крещение прорубь купания

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