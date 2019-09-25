Госслужащие останутся без рангов и доплат: что изменится с реформой госслужбы

Чиновников "выведут" из-под действия КЗоТа, а норма повлияет на 240 тысяч человек

/ Фото: Pixabay

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Верховная Рада приняла реформу госслужбы, а в понедельник ее уже подписал президент. В списке изменений — отказ от доплаты за дополнительную нагрузку, возможность стать чиновником по контракту и ликвидация рангов. "Сегодня" выяснили, что ждет госслужащих в будущем.

Контракты и доплаты

Закон ВР утвердила в минувшую пятницу. Он затронет работу 19 министерств, 24 служб и столько же госагентств, а также четырех инспекций. В целом документ отразится на жизни 240 тысяч госслужащих. Одним из главных новшеств станет контрактная служба. Договор с работником органы власти будут заключать на три года (изначально хотели на 5 лет) и прописывать конкретные ожидания от их работы. Также хотят ввести повышение ответственности чиновников за результат их работы (так называемый KPI). Впрочем, нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко отметил — нововведение с контрактами коснется не всех, а только 7% чиновников (около 14 тысяч человек).

"Мы будем использовать контракт там, где нужны специалисты, которые не будут работать 10—20 лет, а нужны для каких-то проектных историй. Они сделают проект, запустят и пойдут дальше", — подчеркнул он, презентуя норму.

Изменятся также и правила начисления зарплаты. Например, уйдут в прошлое доплаты за дополнительную нагрузку, а также надбавка за ранги госслужащих, которые, кстати, также отменят.

Части своих полномочий лишилась Комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы, отвечающая за организацию конкурсов на ряд высокопоставленных должностей (министры и их замы, главы Конституционного и Верховного судов, Судебной администрации). У Комиссии заберут право увольнять этих людей или переводить на другие должности. Кроме того, если раньше Комиссия после конкурса предлагала победителя отбора и кандидата, который занял второе место, то теперь может рекомендовать до 5 человек. Чтобы решения этого органа были законными, раньше нужно было присутствие двух третей его состава (8 человек из 12), а сейчас хватит и половины. Наконец, новая норма предлагает, чтобы на госслужащих не распространялся Кодекс законов о труде (КЗоТ) — действовать на них будет только новый закон.

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Мнение экспертов

По словам экспертов, в законе есть несколько слабых мест.

"Отмена доплат за дополнительную нагрузку — это не очень хорошо. Такой труд должен оплачиваться согласно КЗоТу, а сотрудник должен иметь право отказаться от подобной работы", — говорит HR-эксперт Анастасия Зозуля.

Она добавляет — если наниматель, в данном случае государство, хочет эффективной работы, ему нужно привыкать к тому, что нужно платить. В противном случае человек будет искать варианты улучшить материальное положение другим способом.

"Другими словами, эта норма создает предпосылки для коррупционных рисков", — говорит эксперт.

А вот норму о контрактной работе экспертная среда приветствует, хотя и с оговорками.

"Контракт — это четкий перечень обязанностей и прав. Он позволяет контролировать эффективность. Но срок в 3 года, даже при озвученных условиях, слишком большой. Ротацию кадров нужно проводить каждые 2 года. Чиновник должен расти профессионально, а не сидеть "от контракта до контракта". За это время можно, фигурально выражаясь, "обрасти мхом", — подытожила Зозуля.

Контракт с 2020-го

Хоть закон и начнет действовать на следующий день после опубликования, отдельные нормы прикреплены к конкретными датам. Например, контракты с госслужащими начнут заключать не раньше 1 января 2020-го. В течение двух месяцев Кабмин должен определиться с размером окладов и других выплат чиновникам

Напомним, ранее Верховная Рада реформировала ГПУ в Офис генпрокурора. Органы прокуратуры ждут серьезные изменения, а военной прокуратуры больше не будет.

Также новости "Сегодня" сообщали о том, что генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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