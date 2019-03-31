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Гости из-за границы: как евродепутат Хармс и вдова сенатора Маккейна оценили выборы в Украине

Сегодня, 23:34

Вдова американского сенатора Маккейна отметила, что в Украине процветают демократия и свободное волеизъявление

Гости из-за границы: как евродепутат Хармс и вдова сенатора Маккейна оценили выборы в Украине Украина Вдова американского сенатора Маккейна отметила, что в Украине процветают демократия и свободное волеизъявление

За тем, как украинцы голосовали на выборах президента Украины, наблюдали гости из-за рубежа. На избирательных участках побывали депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс и вдова американского покойного сенатора Джона Маккейна.

Ребекка Хармс отметила, что, например, избирательный процесс в Одессе был хорошо организован. Урны были опломбированы и за ними внимательно следили. Вдова американского сенатора Джона Маккейна Сидни прибыла на избирательный участок в Киев рано утром. Ранее в Украине бывал ее муж, поддерживал протестующих на Майдане во время Революции Достоинства. Маккейн умер от рака в августе прошлого года. Поэтому этот визит вдова назвала символическим.

"Я бы хотела своим присутствием продолжить дело мужа в Украину. И наблюдать за него, как процветают демократия и свободное волеизъявление. Люди рады быть здесь, особенно молодежь, и это дает большую надежду".

Международная организация ОБСЕ положительно определила общую атмосферу на выборах президента Украины. Председатель наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт заявила, что технически выборы прошли корректно. Именно при содействии ОБСЕ на украинские выборы пытались попасть представители от России: организация подала в ЦИК заявление о регистрации 24 российских граждан наблюдателями, но им отказали.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, маккейн, хармс, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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