Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне

Все растения – в местных теплицах

Фото Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33c/ea3/5ca33cea373b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33c/ea3/5ca33cea373b4.jpg 2019-04-03T05:45:00+03:00 Украина Все растения - в местных теплицах

В Чернобыльской зоне отчуждения в теплицах выращивают цветы, в частности, каллы и декоративный гранат. Фотографиями поделились в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"В чернобыльских теплицах цветут и завораживают своим ароматом белые каллы, декоративный гранат, а также, денежное дерево", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения. Красная книга Укоаины насчитывает 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.

Как мы писали ранее, популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора.

Напомним, флору Чернобыля занесли в Красную книгу.

Также сообщалось, что полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС.

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