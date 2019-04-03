Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне

Сегодня, 05:45

Все растения – в местных теплицах

Фото Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения
Фото Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.
Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/33c/ea3/5ca33cea373b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/33c/ea3/5ca33cea373b4.jpg Украина Все растения - в местных теплицах

В Чернобыльской зоне отчуждения в теплицах выращивают цветы, в частности, каллы и декоративный гранат. Фотографиями поделились в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"В чернобыльских теплицах цветут и завораживают своим ароматом белые каллы, декоративный гранат, а также, денежное дерево", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения. Красная книга Укоаины насчитывает 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.

Как мы писали ранее, популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора.

Напомним, флору Чернобыля занесли в Красную книгу.

Также сообщалось, что полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Чернобыль, растения, зона отчуждения

Вы сейчас просматриваете новость " Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появился новый трейлер сериала HBO "Чернобыль"

29 марта, 11:15

Это история о катастрофе и жертвах людей во время Чернобыльской катастрофы

На КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений"

24 февраля, 05:47

Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Цекало потратил на свадебное путешествие в Италии около миллиона

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Игорь Лифанов: «Не знаю, как выжил во время развода»

Голос дочки Александра Малинина покорил мировую звезду

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Гостюхин признался в двойном гражданстве

Какая рыба самая полезная для здоровья по мнению ученых
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Вчера, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Измены и разводы: чем обидели мужчины сестер Арнтгольц

Дарья Мельникова показала последствия вторых родов

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана