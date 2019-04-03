Гранат и каллы зацвели в Чернобыльской зоне
Все растения – в местных теплицах
В Чернобыльской зоне отчуждения в теплицах выращивают цветы, в частности, каллы и декоративный гранат. Фотографиями поделились в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
"В чернобыльских теплицах цветут и завораживают своим ароматом белые каллы, декоративный гранат, а также, денежное дерево", - говорится в сообщении.
Напомним, в Европейский красный список занесено 13 видов животных из зоны отчуждения. Красная книга Укоаины насчитывает 75 видов фауны Чернобыльского заповедника.
Как мы писали ранее, популярный в мире экологический флешмоб по уборке окружающей среды добрался до Чернобыля. Горы мусора там оставляют туристы. В прошлом году в зоне отчуждения их побывало 70 тысяч. Это, не считая тех, кто пробрался туда, нарушив закон. Они приезжают увидеть последствия ужасной техногенной катастрофы мира и нетронутую дикую природу, а оставляют катастрофическое количество мусора.
Напомним, флору Чернобыля занесли в Красную книгу.
Также сообщалось, что полицейский наладил поставки радиоактивной рыбы из зоны ЧАЭС.
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