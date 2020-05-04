Греметь будет почти вся Украина: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Украинцев снова ждут грозы, град и штормовой ветер. 5 мая на большей части территории страны будет мокрая погода, а температура воздуха довольно комфортной – в районе 20 градусов. А прекращения дождей и потепления стоит ожидать в начале следующей недели. Об этом рассказала синоптик Наталия Диденко.

Дожди с грозами в Украине, возможен град и шквалистое усиление ветра (карта 1).

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А вот на западе страны грозы будет значительно меньше, а может и вообще не быть (карта 2).

"Там осиротевшие без гроз дожди еще местами ожидаются, а вот полоса Ровенская-Хмельницкая-Винницкая области передохнут от грома и молний. Однако значительная часть центральных областей Украины, большинство севера, южная часть и восточные области 5 мая будут греметь. Здесь ожидаются просто хрестоматийные майские дожди, при грозах возможен град и шквалы. Циклон с центром над Сумщиной во вторник покрутится по сторонам. Температура воздуха завтра побудет комфортной, днем ​​в большинстве областей Украины ожидается 17-22 градуса, на западе свежее, 12-17 градусов. Особенно холодно в ближайшее время будет в западных областях в ночные часы, в пределах 3-7 градусов, в горах до заморозков", – написал в Facebook Диденко.

Синоптик отметила, что это западное похолодание распространится на протяжении недели по всей Украине. Дожди периодические останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков возможен снег, который уже наблюдался прошлой ночью.

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В Киеве завтра, во вторник, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха ночью около 10 градусов, днем ​​потеплеет до 17-18 градусов. В дальнейшем влажная погода в столице удержится, но ощутимо похолодает. Заморозки в Киеве маловероятны.

"Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая", – добавила Диденко.

В Украину пришел последний месяц весны. Погода в мае ожидается не очень майской – будет дождливо и прохладно. Температура воздуха будет прыгать – украинцам стоит ждать и теплой погоды, и похолоданий. Читайте подробнее от синоптиков прогноз погоды на май.

Также синоптики предупреждают, что в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

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