Грипп убил уже почти полсотни украинцев

Пока внимание граждан Украины приковано к коронавирусу, в стране буйствует "враг" пострашнее

Количество жертв гриппа в Украине в этом сезоне уже почти достигло полусотни, что подтверждает слова министра здравоохранения Зоряны Скалецкой об опасности этой инфекции.

Об этом сообщили 26 февраля в Министерстве здравоохранения, отметив, что только за последнюю неделю жертвами осложнений гриппа стали 10 человек.

"С начала эпидемического сезона – 48 человек умерли от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа", – заявили в ведомстве.

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Как отмечается, за прошедшую неделю ОРВИ в Украине заболели 217 459 человек, из них 61,3% – дети. Таким образом, показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 000 населения, что на 19,3% превышает эпидемический порог.

Неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ сохраняется только в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве.

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В Минздраве напомнили, что превышение эпидемического порога не означает начало эпидемии, а является типичным и вполне ожидаемым явлением для зимнего времени года.

Что касается прививок, то с начала эпидемического сезона от гриппа привились 237 345 человек.

Ранее, чтоб остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживание общественного транспорта.

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