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Коронавирус – не "смертельный: в Украине есть более опасная болезнь

25 февраля, 12:08

Глава Минздрава призывает не сеять панику среди людей

Украинским СМИ не следует называть новый коронавирус COVID-19 "смертельным", чтобы не сеять панику среди людей.

Об этом во время включения из санатория в Новых Санжарах заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится на обсервации вместе с эвакуированными из Китая согражданами.

"Вы употребляете выражение "смертельный вирус". Если мы говорим, что вирус смертельный, то это когда у него высокая летальность. Этот вирус имеет летальность невысокую. На сегодняшний день, Китай дает вспышку очень концентрированную — только у 2% отдельной возрастной группы проявляется летальность", — цитируют Скалецкую "Новости Донбасса".

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Она отметила, что грипп, который сейчас есть в Украине, не называют "смертельным", хотя у него более высокая летальность.

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"Если мы каждую болезнь будем называть смертельной, то будем сеять панику", — добавила министр, призвав украинцев ответственно относится к своему здоровью.

Стоит отметить, что по данным Львовского областного лабораторного центра, в Украине с начала эпидсезона в октябре 2019 года от осложнений гриппа скончались 38 человек. Кроме того, как сообщалось, практически по всей стране превышен эпидемический порог заболевания ОРВИ.

Напомним, 20 февраля Зоряну Скалецкую поместили в санаторий "Новые Санжары" в Полтавской области, где проходят карантин эвакуированные из китайского Уханя украинцы и иностранцы – глава Минздрава поселилась в отдельном здании. На следующий день стало известно, что министр нарушила обсервацию, но позже вернулась под наблюдение.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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