Гройсман: Долги Украины за 2005-2013 годы – ошибка прошлого

Премьер подчеркнул, что в Украине на данный момент меняется система управления на разных уровнях

Фото: kmu.gov.ua.

Гройсман: Долги Украины за 2005-2013 годы – ошибка прошлого //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7cf/438/5c77cf43825c4.jpg 2019-03-04T10:02:00+02:00 Украина Премьер подчеркнул, что в Украине на данный момент меняется система управления на разных уровнях

Украина должна возмещать государственный долг, сохраняя динамику экономического подъема. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Кроме того, Гройсман назвал "ошибкой прошлого" большой государственный долг, накопленный в период с 2005 по 2013 годы. В интервью Die Welt премьер заявил, что этот долг нужно возмещать.

"Вот почему нам нужна поддержка международного сообщества с целью сохранения нашей позиции и продолжения наших реформ. То, что я лично хотел бы видеть, – это более активная позиция наших партнеров по этим вопросам ... Нам нужны дешевые и эффективные финансовые инструменты. С помощью этих инструментов мы сможем быть более эффективными, расти быстрее и стать более стабильным и прочным партнером", – отметил Владимир Гройсман.

Премьер подчеркнул, что в Украине на данный момент меняется система управления на разных уровнях, реформируется сектор энергетики, инфраструктуры, пенсионной системы, системы здравоохранения и образования.

"Для облегчения ведения бизнеса, в том числе иностранными компаниями, в течение последних трех с половиной лет мы провели бо́льшую дерегуляцию системы, чем за последние 20 лет – а именно отменили более 700 ограничивающих нормативных актов", – добавил премьер-министр.

Гройсман убежден, что Украине нужна поддержка. "Но мы не просим подачек. Мы говорим, что мы – часть демократического мира. Мы – большая европейская страна", – сказал он.

Также премьер-министр заявил, что основной задачей, стоящей перед правительством, является обеспечение Украины собственным газом.

Напомним, ранее в государственной "Укргаздобыче" подсчитали, какой максимум газа могут добыть в Украине. При этом уже весной-2019 Украина откроет доступ к месторождениям нефти и газа, что позволит упростить и нарастить добычу углеводородов.

При этом Гройсман уже заявлял, что Украина может превратиться из покупателя газа в экспортера. Глава правительства подчеркивал, что любое торможение программы наращивания добычи ресурсов, прежде всего, газа – вещь недопустимая.

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