Гройсман пригрозил мэрам "замерзающих" городов жестким наказанием

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал работу мэров, которые не подготовили свои города к отопительному сезону. Если представители местного самоуправления и дальше не будут справляться со своими обязанностями, речь может об отстранениях. Об этом заявил Гройсман на заседании Кабмина в чреду, 14 ноября.

По словам премьер-министра, некоторые чиновники не справляются со своими функциями, от чего страдают жители отдельных городов. В первую очередь, критика Гроймана качалась начала отопительного сезона.

"Иногда бред, который раздается из уст представителей местной власти, не поддается никакой критике. Начинают перекладывать друг на друга (ответственность – Ред.) – Нафтогаз одно говорит, мэрия другое говорит, то подготовились, тот не подготовились, тот заплатили долги, то не заплатили. А заложники кто? Люди! Я вынужден как премьер-министр, вице-премьер министр профильный 24 часа в сутки заниматься, чтобы разблокировать волевыми решениями вопрос по Кривому Рогу, по Павлограду, по Херсону. Потому что не способны, не способны выполнить элементарную свою функцию. Сколько раз я говорю о том, что трудно убрать улицы, трудно убрать снег, трудно с апреля нормально подготовить теплосистему, чтобы запустить людям тепло и у людей не было стресса и всех этих испытаний?", – сказал Гройсман.

По словам премьер-министра, местные власти уже получили достаточно полномочий и финансирование достаточное, но несмотря на это, некоторые все же не делают свою работу.

"Уже полномочия дали. Денег было 70 миллиардов, сегодня уже 230 миллиардов. 99% всех мэров – нормальные и адекватные люди. А есть такие, что я не знаю, зачем они избираются, если они не могут сделать элементарные вещи. Я с особой болью говорю, потому что понимаю боль людей. И я сам был городским головой. Я понимаю, что это такое", – добавил премьер-министр.

В связи с этим Гройсман пригрозил некоторым чиновникам возможным увольнением.

"Я требую поставить этому конец. А если речь идет о том, что некоторые мэры не могут это сделать, будем обращаться к Парламенту и отстранять их от занимаемых должностей. Мне надоела, просто надоела вот эта безответственность, которую люди испытывают на себе каждый день", – отметил он.

Напомним, Напомним, около 80 тысяч жителей Смелы жаловались на то, что в городе не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах. При этом чиновники даже не пытались прогнозировать, когда батареи станут теплыми.

В связи с этим местные жители собирались заблокировать дороги, чтобы привлечь внимание к решению вопроса с теплом.

Несвоевременно включили отопление и в Кривом Рогу. Там с понедельника, 12 ноября, школьники вынуждены были уйти на каникулы из-за отсутствия тепла в школах.