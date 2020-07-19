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Зной и летние ливни с грозами: синоптики уточнили погоду в Украине 19 июля (карта)

19 июля, 08:42

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Непогода снова обрушится на запад страны

В Украине сегодня, 19 июля, в большинстве областей будет сухо и жарко. А вот западные регионы накроют дожди и грозы.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, на западе местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. А в Карпатах и на Закарпатье пройдут значительные дожди. На остальной территории осадков не будет.

Ветер синоптики прогнозируют северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура в стране установится на уровне 24-29 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – 21-26 градусов тепла. Жарче всего будет в южных регионах – там ожидаются 28-32 градусов тепла.

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Напомним, недавно на Одесскую область обрушилась непогода. Сильный ветер повалил в Одессе 63 дерева, серьезно пострадали два человека. Произошло 22 обрыва электросетей.

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Ранее интенсивные дожди привели к серьезным проблемам в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Там затоплены сотни населенных пунктов, ко многим из них нет транспортного доступа из-за разрушенных дорог.

А на днях ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках.

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