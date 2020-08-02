ГСЧС предупреждает украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

ГСЧС Украины предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в ряде регионов Украины в воскресенье, 2 августа.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, сообщает УНН.

"1-2 августа в восточных, большинстве центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что температура воздуха составит ночью 12-17, днем ​​1 – 3 августа 23-27 градусов. 3-5 августа в западных областях 25-27 градусов, на остальной территории 26-29 градусов, на юге 29-31 градусов.

Напомним, что с начала 2020 года в пожарах в Украине погибли 928 человек. Пострадали в результате огня 774 человека. Так, в течение года произошло 61 447 возгораний, из которых 220 – за последние сутки. В жилом секторе возникло 17 735 пожаров; в производственной сфере – 1042; в транспорте – 2232. В других сферах или ситуациях пожары произошли в 40 438 случаев.

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Так, в начале июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе Луганской области возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 м/с, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 жителей отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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