Густой туман: как обстоит ситуация на дорогах Украины

Выполняются работы по расчистке обочин и расширению проезжей части дорог от снежной каши, осуществляется обработка противогололедными материалами.

Запорожские коммунальщики круглосуточно чистят дороги от снега и гололеда. Фото: пресс-служба мэрии Запорожья

Густой туман: как обстоит ситуация на дорогах Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/f37/cc5/5c4f37cc5829d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/f37/cc5/5c4f37cc5829d.jpg 2019-02-04T09:08:00+02:00 Украина Выполняются работы по расчистке обочин и расширению проезжей части дорог от снежной каши, осуществляется обработка противогололедными материалами.

По стостоянию на утро понедельника, 4 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен, хотя и по Украине наблюдается густой туман. Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"По состоянию на 6:00 4 февраля на большей части территории северных, центральных и западных областей туман. Состояние покрытия на автодорогах государственного значения: мокрое. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен", – говорится в сообщении.

Кроме того, дорожники расчищают обочины и проезжие части дорог от снежной каши, обрабатывают противогололедными материалами.

Кроме того, Киевская городская государственная администрация предупредила водителей о сильном тумане. По данным Укргидрометцентра, видимость составит менее 100 метров, информировала пресс-служба КГГА.

А тем временем, в Харькове по давней традиции сурок Тимка IIІ сделал прогноз погоды. Его родственники уже 15 лет подряд не спят 2 февраля – в этот день их будят для прогнозов и достают из домиков.

По поверью, если животное рассмотрит собственную тень, то наступит ранняя весна. Но сегодня тени Тимка так и не нашел.

"Весна наступит, но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", – истолковала предсказания сурка сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Напомним, как сообщал народный синоптик Леонид Горбань, в Украину идет 30-градусный мороз. По его словам, в начале феврале ожидается ухудшение погоды в Украине, температура воздуха опуститься до 25-30 градусов мороза. Также будут обильные снегопады

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