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Харьковская область оказалась среди регионов, не готовых смягчить карантин

13 июля, 11:42

Руслан Ровик Руслан Ровик

В списке регионов, не готовых к смягчению ограничений, оказались семь областей

В Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей страны. В обновленный список Минздрава попала Харьковская область, где ранее разрешили смягчить ограничения.

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Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на утро 13 июля не готовы с ослаблению ограничений оказались такие области:

- Винницкая (превышен показатель динамики заболевания);

- Волынская (процент выявления);

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- Донецкая (охват тестирования);

- Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);

- Ровенская (процент выявления);

- Харьковская (процент выявления);

- Черниговская (охват тестирования).

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Напомним, что для смягчения ограничений области должны соответствовать четырем критериям:

- загруженность мест в больницах менее 50%;

- проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;

- процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;

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- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков карантин Донецкая область Минздрав харьковская область коронавирус Винницкая область Закарпатская область ровенская область Черниговская область волынская область

Источник: Сегодня

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