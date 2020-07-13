Харьковская область оказалась среди регионов, не готовых смягчить карантин

В списке регионов, не готовых к смягчению ограничений, оказались семь областей

В Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей страны. В обновленный список Минздрава попала Харьковская область, где ранее разрешили смягчить ограничения.

Реклама

Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на утро 13 июля не готовы с ослаблению ограничений оказались такие области:

- Винницкая (превышен показатель динамики заболевания);

- Волынская (процент выявления);

Реклама

- Донецкая (охват тестирования);

- Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);

- Ровенская (процент выявления);

- Харьковская (процент выявления);

- Черниговская (охват тестирования).

В тренде На Украину снова обрушилась непогода: обесточены десятки населенных пунктов

Реклама

Напомним, что для смягчения ограничений области должны соответствовать четырем критериям:

- загруженность мест в больницах менее 50%;

- проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;

- процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;

Реклама

- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.

Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .

Также смотрите в сюжете "Сегодня", безопасно ли сейчас в ресторанах:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама