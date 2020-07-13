Харьковская область оказалась среди регионов, не готовых смягчить карантин

В Украине к ослаблению карантина не готовы семь областей страны. В обновленный список Минздрава попала Харьковская область, где ранее разрешили смягчить ограничения.
Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения.
Так, по состоянию на утро 13 июля не готовы с ослаблению ограничений оказались такие области:
- Винницкая (превышен показатель динамики заболевания);
- Волынская (процент выявления);
- Донецкая (охват тестирования);
- Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);
- Ровенская (процент выявления);
- Харьковская (процент выявления);
- Черниговская (охват тестирования).
Напомним, что для смягчения ограничений области должны соответствовать четырем критериям:
- загруженность мест в больницах менее 50%;
- проведение более 24 тестов на коронавирус на 100 тысяч населения;
- процент выявления COVID-19 должен составлять менее 11%;
- динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
Напомним, ранее в Кабмине разработали новый план борьбы с нарушителями карантина . Тогда решили, что особое внимание необходимо уделить выполнению карантинных мероприятий заведениями общественного питания.
Кроме того, в Украине зафиксировали рекорд по выздоровевшим от COVID-19 .
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