Химическая катастрофа в Крыму: количество "беженцев" с полуострова увеличивается

Сегодня, 11:36

Люди бегут от катастрофы, которую устроили оккупанты в Армянске, а Украина предоставляет им помощь

Фото: Facebook/Ruslan Wolf
Фото: Facebook/Ruslan Wolf

Из-за химической катастрофы в оккупированном Крыму с полуострова выехали почти 60 человек на материковую часть Украины.

Об этом заявил в комментарии телеканалу "112 Украина" начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов.

По его словам, большинство из покинувших полуостров попросили медицинской помощи.

"По состоянию на 08:00 уже 59 граждан проследовали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские заведения охраны здоровья в связи с ухудшением самочувствия. На данный момент контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме", – сказал Шевцов.

Как сообщалось, вчера 45 человек с оккупированного полуострова обратились за медпомощью. Такое количество лиц было зафиксировано по состоянию на 14:00. "Все граждане, которые пересекли границу, жаловались на плохое самочувствие и направлялись в Херсонскую область, чтобы получить медицинскую помощь", – говорил спикер пограничников.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В итоге т.н. "властями" полуострова было принято решение об эвакуации детей из Армянска. По словам очевидцев, накануне в городе появилось множество автобусов, а также усиленные наряды полиции, а настроения в городе близки к паническим.

Также стало известно, что в Скадовск отправят почти 2000 человек. "Дети будут учиться в школе и отдыхать с родителями и сопровождающими педагогами. 7 сентября уже отправили 200 человек, 8 сентября – 500 человек", – сообщили в министерстве.

В свою очередь в Министерстве экологии Украины заявили, что причиной химической катастрофы в оккупированном Крыму стал не кислотный накопитель завода "Титан", а выбросы в атмосферу, которые осуществляет этот завод.

"На первый взгляд, причина не в накопителе. Главная причина – выбросы. Главная причина только в этом. Это, однозначно, не испарение", – заявили в ведомстве.
Крым, катастрофа, Армянск, шевцов

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