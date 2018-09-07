Химическая катастрофа в Крыму: украинцев просят воздержаться от поездок на полуостров

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обратилось к гражданам Украины с призывом не ехать в оккупированный Крым без острой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве указывают на бездействие оккупационных властей полуострова в решении проблемы экологической катастрофы.

"В связи с выбросом в атмосферу химических веществ, произошедшего на заводе "Крымский Титан" (Армянск) и отсутствием действий по защите и соблюдению прав населения оккупированного Крыма со стороны российской оккупационной администрации, бездействия РФ по ликвидации последствий техногенной катастрофы, МТОТ обращается к гражданам Украины с просьбой в ближайшее время воздержаться от поездок на временно оккупированную территорию АР Крым и г. Севастополя", – говорится в сообщении.

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Также в случае острой необходимости поездки на полуостров Министерство просит украинцев обращаться к представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые дежурят на КПВВ, для получения индивидуальных средств защиты.

Как сообщал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, на админгранице с Крымом закроют два КПВВ из-за экологической ситуации. По его словам, пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ "Чонгар".

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным исследований, причиной загрязнения в Крыму является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". В соцсетях стали писать жители полуострова, что гибнут животные, а у детей появилась странная болезнь. Люди также возмущены, что оккупанты рекомендуют им чаще обмываться водой, а сами эту воду перекрывают.

В свою очередь Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что причина химической катастрофы в Крыму – обстрел снарядами "Титана" в Армянске. В разведке отметили, что российские военные проводили учения и несколько снарядов попали в объекты титанового и содового заводов.