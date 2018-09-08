Химическая катастрофа в Крыму: в МИД сделали важное заявление

Министерство иностранных дел Украины обратится к международной Организации по запрещению химического оружия, как только соберет всю информацию, материалы и доказательства химических выбросов в оккупированном Крыму.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в комментарии "5 канала".

Она рассказала, что в МИД ожидают на результаты экспертиз о состоянии химического загрязнения в оккупированном Крыму. Марьяна Беца также отметила, что ответственность за ситуацию с заводом "Крымский титан" полностью лежит на Российской Федерации.

"Мы конечно осуждаем все эти действия и нам нужен для передачи в Организацию по запрещению химического оружия полный пакет документов. Мы собираем со всех причастных, компетентных органов всю информацию, все материалы, все доказательства. Нам нужна экспертная оценка наших ведомств, и как только мы получим их, я думаю, это будет в ближайшее время, мы сразу передадим это в Организацию по запрещению химического оружия", – сообщила пресс-секретарь МИД.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.