Химия в воздухе над Крымом была еще в 2016 году – воспоминания потерпевшей

По словам киевлянки Евгении Прокопенко, два года назад она и ее маленькая дочь пострадали от странной аллергии на солнце

Химия в воздухе над Крымом и частью Херсонской области, наличие которой вызвало панику у жителей Армянска, была еще в 2016-м. Об этом сайту "Сегодня" рассказала киевлянка Евгения Прокопенко, которая пострадала от ее влияния два года назад.

В июне 2016 года она с семьей отдыхала в селе Стрелковом Генического района Херсонской области. Тогда, в первые часы отдыха, у ее дочки Виталины появилась аллергическая реакция на солнце, после чего ребенок опух и весь покрылся волдырями.

Снимки Виталины до и во время аллергии. Фото: Facebook / Евгения Прокопенко

"Было что-то в воздухе. Я такого раньше никогда не видела. Я смуглая, и ребенок у меня смуглый. Когда Виталине был месяц, мы уже отдыхали на море и после этого много раз. Никогда никакой аллергии не было. Тем более июнь, солнце еще не так припекает. В тот же раз буквально в первые минуты на пляже на коже дочки появились покраснения. Мы надели ей кофточку и шапочку, а через 15 минут уехали. Спустя час появились отеки, затем волдыри, а потом раны взялись струпом", – рассказывает Евгения Прокопенко.

Женщина сразу же обратилась к местному врачу, которая прописала противоаллергический препарат. Кроме того, как вспоминает Евгения, по словам врача, в то лето было немало людей с подобными симптомами. Такую ситуацию медик наблюдала лишь в год, когда был взрыв в Чернобыле.

"Это аллергия на солнце, сказала нам врач. И такая массовость наблюдалась только в 1986 году. Мы искали прописанный препарат в аптеках Стрелкового, в селе Счастливцево и только в Геническе, в третьей аптеке, купили его. По завышенной цене. Люди скупали препарат массово", – вспоминает киевлянка.

В тот год была аллергическая реакция и у самой Евгении.

Фото: Facebook / Евгения Прокопенко

"Я аллергик, у меня аллергия на амброзию, но не на солнце. Я не сгораю. Но тогда у меня отекли руки, они были синюшного цвета. И кожа после загара слезала в пять слоев. Кстати, мы ездили на море в тот же год и после – больше такого не повторялось", – говорит Евгения Прокопенко.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По предварительным данным, причиной загрязнения является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". По словам незаконного "вице-премьера" полуострова Игоря Михайличенко, "прокуратура" Армянска в отношении руководства филиала ООО "Титановые инвестиции" намерена вынести представление об устранении нарушений, выявленных при эксплуатации кислотонакопителя.

Также в Крыму взялись проверять состав воздуха после выброса в Армянске. Подконтрольное Кремлю управление Роспотребнадзора в оккупированном Крыму и Севастополе проводит дополнительные проверки воздуха в Красноперекопском районе.

После химической катастрофы в Крыму медики обнаружили проблемы у 20 украинских детей, а бригады врачей осматривают жителей районов Херсонщины, прилегающих к админгранице с полуостровом.