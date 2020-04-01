Хирургу, подозреваемой в убийстве Шеремета, продлили арест

Киевский суд продлил арест известного хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

Об этом заявили в сообществе Free Dr Kuzmenko в Facebook 1 апреля – за два дня до окончания ее ареста.

"Судья вынес определение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко до 30 мая 2020 года", – сообщают сторонники Кузьменко, известной как волонтер "Лиса".

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Отмечается, что из-за ограничительных мер в связи с распространением в Украине коронавирусной эпидемии заседание Печерского районного суда Киева проходило в закрытом режиме.

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Ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Напомним, в январе адвокат Юлии Кузьменко передал в Секретариат Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой жалобу о нарушении прав подсудимой.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в МВД сообщили 12 декабря. Кроме Кузьменко, были задержаны также Яна Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства, и Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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