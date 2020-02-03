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Подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко оставили под стражей

3 февраля, 23:42

Кузьменко останется в следственном изоляторе до 8 февраля

Юлия Кузьменко. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Юлия Кузьменко. Фото: REUTERS/Sergiy Karazy

Печерский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство защитников подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения с содержания под стражей на любую другую.

Таким образом, Кузьменко будут удерживать в следственном изоляторе до 8 февраля.

Активисты, которые пришли на заседание суда поддержать Кузьменко, начали выкрикивать в адрес суда "Позор!".

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Между тем, Министерство внутренних дел Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наличии у подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко алиби на ночь с 19 по 20 июля 2016 года.

Ранее в МВД заявили, что круг подозреваемых в деле Шеремета может быть расширен. Следствие раскроет все карты по делу Шеремета, когда будет готов обвинительный акт.

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В свою очередь, генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодняшний день недостаточно доказательств по убийству Павла Шеремета, чтобы передать дело в суд. Он считает, что необходимы дополнительные улики.

Читайте все подробности расследования убийства Шеремета в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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Источник: УНИАН

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