Холодные ночи и грозы: какой будет погода в Украине в первый день августа (карта)

Теплее всего будет на юге страны

В Украину идет холодный атмосферный фронт, на смену адской жаре приходит прохладная погода. Так, в субботу, 1 августа, в стране снизится температура воздуха и будет достигать в среднем 25 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, на западе страны, а также в Житомирской, Винницкой и Черниговской области пройдет дождь с грозой. Температура будет 21-25 градусов.

В центре, на севере и востоке будет немного теплее – 21-26 градусов, осадков не ожидается. Самую высокую температуру прогнозируют в южных областях – 25-29 градусов тепла.

В столице страны в первый день августа ожидается 21-23 градуса, облачно, возможен дождь.

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Также синоптики предупредили, что ночью температура резко снизится до 16-19 градусов на юге и до 12-14 градусов в остальной части страны.

Напомним, недавно, 27 июля, стихия снова натворила беды в западных областях. Ливень затопил Ужгород, авто "плыли" по улицам. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. Сильно пострадал и автовокзал в Ужгороде.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала похолодание, потом адская жара и такие температурные качели до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

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