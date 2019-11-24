Хомчак: России нужен Крым, чтобы "кошмарить" всю Европу

Черноморский флот РФ. Фото: facebook.com/chf.press

Россия превратила оккупированный Крым в военную базу, чтобы господствовать в Черном море и у стран Черноморского региона могут появиться проблемы. Начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак призвал западных партнеров сплотиться вокруг этой угрозы.

Об этом он сказал в Брюсселе, приняв участие в мероприятиях в рамках заседания Военного комитета ЕС, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос представителей западных стран о Крыме, он объяснил, для чего Россия обосновалась на аннексированном полуострове.

"Крым – это Украина, и ни в коем случае нельзя об этом забывать. Вернуть Крым можно только вместе, чтобы вы (Запад) нам помогли, чтобы ваши бизнесмены туда не ехали. Чтобы вы понимали – Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море. Я не ошибся – именно в Средиземном море", – сказал Хомчак.

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Кроме того, начальник Генштаба обратил внимание западных партнеров на то, что Россия и Азовское море, и Черное позиционирует чуть ли не как свои внутренние воды.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО – Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии у нас был только что разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение", – добавил он.

Отметим, в 2018 году постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но во всей Южной Европе. В свою очередь первый вице-президент НАНУ, экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин отмечал, что незаконная аннексия и милитаризация Крыма может превратить Черноморский бассейн в зону военного противостояния.

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве обороны ранее уже отмечали, что российская группировка в Крыму несет опасность для прибрежных территорий всего Черноморского региона, где находятся самолеты, корабли, танки и другое вооружение. Также была озвучена численность армии РФ в Крыму.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский называл условия для деоккупации Крыма. Подробней об этом смотрите в сюжете:

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. 100 государств-членов ООН признали недействительным так называемый "крымский референдум" и тем самым подтвердили незыблемость украинских границ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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