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И.о. министра образования рассказал, как может начаться учебный процесс в школах

4 июля, 16:32

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Шкарлет не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно

Министерство образования Украины разрабатывает возможные варианты посещения детьми школ с нового учебного года. Выбор формы обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, пишет LB.

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И.о. министра сказал, что пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.

При этом он отметил, что сейчас в министерстве разрабатывают запасные варианты на новый учебный год. По его словам, возможна и смешанная форма посещения школы – частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.

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И.о. министра образования рассказал, как может начаться учебный процесс в школах

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при умеренном развитии эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.

Как известно, новым и.о. министра образования и науки Украины является ректор Черниговского национального технологического университета. Денис Шмыгаль отметил, что сейчас Шкарлет на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.

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