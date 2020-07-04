И.о. министра образования рассказал, как может начаться учебный процесс в школах

Министерство образования Украины разрабатывает возможные варианты посещения детьми школ с нового учебного года. Выбор формы обучения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, пишет LB.
И.о. министра сказал, что пока не представляет, как дети могут пойти в первый класс дистанционно.
При этом он отметил, что сейчас в министерстве разрабатывают запасные варианты на новый учебный год. По его словам, возможна и смешанная форма посещения школы – частично оффлайн, частично онлайн, или проведение уроков по сменам.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при умеренном развитии эпидемии в Украине планируют начать классический образовательный процесс с 1 сентября.
Как известно, новым и.о. министра образования и науки Украины является ректор Черниговского национального технологического университета. Денис Шмыгаль отметил, что сейчас Шкарлет на испытательном сроке и должен проявить себя на этой должности в ближайшие месяцы.
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