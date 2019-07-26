Идет настоящий июльский зной: прогноз погоды на выходные

По данным синоптиков, уже в выходные в Украину вернется летняя жара, которая зайдет на территорию страны из Европы

Фото: Данил Павлов, Сегодня

В течение ближайших дней, – вплоть до начала следующей недели, в Украину придет знойная погода, которая до этого свирепствовала на территории Европы. По данным Гидрометцентра, вслед за зноем с начала новой недели придут грозовые дожди, которые будут носить конвективный характер.

Так, в субботу, 27 июля, восток и запад Украины будут заливать дожди. А центральная часть от севера к югу – будет под влиянием солнечной погоды. По сравнению с пятницей, температура воздуха по всей Украине повысится на 3-4 градуса и в среднем будет составлять до +27-29, на юге до +31.

В воскресенье, 28 июля, грозовые дожди прогнозируют на Закарпатье. На остальной территории страны – сухо и солнечно, а температура воздуха повысится еще на 2-3 градуса и по всей Украине будет в среднем до +30-32 градусов, на юге – до +35.

Как сообщали новости "Сегодня", на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А пока в Украине приятная теплая погода, в тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег. Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией.

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