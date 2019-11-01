Идет потепление, но с "сюрпризами": какой будет погода на выходных

Существенно потеплеет уже на следующей неделе – синоптик обещает под 20 градусов

/ Фото: Pixabay

В Украину потихоньку крадется потепление. Тепло станет не сразу, но с выходных столбики термометров устремятся вверх. Дневные температуры начнут переваливать за 10 градусов, а вот ночи все еще морозные. Местами пройдет дождь и ожидается сильный ветер. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, холодный антициклон отступает от Украины и на выходных погода начнет налаживаться, хотя в субботу прогнозируется штормовой ветер.

"2 ноября в большинстве областей температура воздуха повысится. Немного, но все же максимально уже будет 6-11 градусов. Самым холодным пока останется восток Украины – 3-6 градусов. И ближайшая ночь еще поморозит – минус 2-8 градусов. 2 ноября появятся дожди, однако пока только в западных областях, на остальной территории Украины будет сухо, разве что начнет увеличиваться облачность. Завтра-послезавтра в большинстве наших областей ожидается сильный, до штормовых порывов, южный ветер", – написала Диденко.

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В Киеве субботу также будет ветрено, облачность начнет увеличиваться, но без существенных осадков, максимальная температура воздуха достигнет 5-8 градусов. В воскресенье в столице сильный южный ветер, возможен дождь и потепление до 10-12 градусов.

Синоптик добавила, что с началом следующей недели потепление усилится, особенно во вторник-среду – на юге и западе вероятны аж +20.

В тренде Туманы и небольшие дожди: синоптики дали прогноз на первый день ноября

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань сайту "Сегодня" озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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