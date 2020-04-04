Инфицированных коронавирусом украинцев становится все больше

В общем 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров подтверждено 1225 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.

Реклама

Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине. В общем 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 4 апреля и все подробности из регионов

Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 5463 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Между тем, в Кабинете министров дали разъяснения по ужесточению мер карантина, введенными с 6 апреля из-за распространения коронавируса. На правительственном портале появились ответы на самые часто задаваемые украинцами вопросы.

В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал украинцевотказаться от походов с друзьями на шашлыки из-за коронавируса и напомнил о ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.

А заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, когда ждать всплеск заболеваемости коронавирусом, если люди не будут придерживаться правил карантина. Он уточнил, что пик может начаться в середине апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама