Инфицированных коронавирусом украинцев становится все больше

По состоянию на 22:00 4 апреля в Украине подтверждено 1225 случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров подтверждено 1225 случаев COVID-19", – говорится в сообщении.
Всего зафиксировано 32 летальных случая от COVID-19 в Украине. В общем 25 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 5463 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.
Между тем, в Кабинете министров дали разъяснения по ужесточению мер карантина, введенными с 6 апреля из-за распространения коронавируса. На правительственном портале появились ответы на самые часто задаваемые украинцами вопросы.
В свою очередь президент Владимир Зеленский призвал украинцевотказаться от походов с друзьями на шашлыки из-за коронавируса и напомнил о ситуации после аварии на Чернобыльской АЭС.
А заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, когда ждать всплеск заболеваемости коронавирусом, если люди не будут придерживаться правил карантина. Он уточнил, что пик может начаться в середине апреля.
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