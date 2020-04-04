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В МОЗ уточнили, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

4 апреля, 11:19

Татьяна Очеретяна

Патрульные смогут проверить контактировал ли человек из заболевшим

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, когда ждать всплеск заболеваемости коронавирусом, если люди не будут придерживаться правил карантина. Он уточнил, что пик может начаться в середине апреля.

"Мы можем ожидать пик заболеваемости коронавирусной болезни уже начиная с 14-15 апреля. Это может привести к большому массовому поступлению тяжелых больных в учреждения здравоохранения и к большому количеству негативных последствий, в том числе летальных", – добавил он.

Также Ляшко призвал с ответственностью относиться к введенным ограничениям, ведь теперь нарушителей карантина будут наказывать.

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"Патрульной полиции будет разрешено останавливать проверять документы, а также проверять через онлайн-приложения, является ли этот человек контактной и по результатам проверок можно будет привлекать к административной ответственности", – сказал Ляшко.

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, в Одессе на борьбу с нарушителями карантина вышли усиленные патрули. В состав патрулей входят спасатели и полицейские.

Кроме того, Киев закупил 400 видеокамер, которые будут измерять температуру тела и будут распознавать лица. Камеры стоят 65 миллионов гривен. Их купили в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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