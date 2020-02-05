Интернет в Украине: когда улучшат качество связи в отдаленных уголках страны

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил, что продолжается работа над улучшением покрытия Интернетом отдаленных уголков Украины.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Для этого мы вместе с мобильными операторами и регулятором договорились о возможности использования нового диапазона частот. Это даст нам возможность уже летом существенно улучшить качество связи на малозаселённых территориях", – сказал он.

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Напомним, что Украина заняла второе место в рейтинге стран с самым дешевым интернетом. Первое место в списке досталось Сирии, но качество связи в Украине все же лучше.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине все популярнее становятся покупки через интернет. Причем мужчины покупают гораздо чаще, чем женщины. Сейчас каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн. Чаще всего украинцы покупают через интернет бытовую технику, одежду и косметические товары. Помимо этого, онлайн все чаще покупают б/у товары, что становится своеобразным трендом.

При этом сайт "Сегодня" рассказывал о результатах социологического исследования цифровой грамотности украинцев, представленных Министерством цифровой трансформации и премьер-министром Алексеем Гончаруком. Согласно данным исследования, больше половины семей в Украине все еще живут без компьютера.

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