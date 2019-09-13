Россияне – хорошие специалисты по созданию замороженных конфликтов: интервью с Александром Квасьневским

Александр Квасьневский. Фото yes-ukraine.org

В начале сентября во время официального визита Владимира Зеленского в Варшаву Украина и Польша заявили о перезагрузке отношений. Такой сигнал был важен, прежде всего, для правящей партии "Право и справедливость", которая в октябре идет на парламентские выборы. Украина из Польши уехала с трехсторонним газовым меморандумом, который позволит покупать американский сжиженный газ через польский LNG-терминал.

В беседе с сайтом "Сегодня" бывший президент Польши Александр Квасьневский сказал, что позитивно оценивает заявление двух президентов о перезагрузке отношений. К тому же, газовый меморандум, который Украина, Польша и США подписали в Варшаве, поможет не только Польше к 2022 году полностью отказаться от российского газа, но и Украине создать прочную "подушку" на случай, если Россия снова начнет прикручивать газовый вентиль. Накануне 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской стратегии (YES) сайт "Сегодня" поговорил с Александром Квасьневским также о Донбассе, России и шансах Украины вступить в ЕС.

- Украина, наконец, с новым парламентом и правительством. До этого украинцы выбрали нового президента. Не кажется ли Вам, что новая команда может свернуть курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию?

- Я внимательно следил за тем, что Владимир Зеленский говорил во время избирательной кампании и после нее. Так что я не думаю, что будет какое-то изменение курса и политики. Он серьезно думает о будущем Украины в ЕС. Но даже если бы украинские политики и хотели изменить эту политику, то народ Украины, особенно молодое поколение, ожидает проевропейского вектора развития страны, и наступит такой день, когда Украина, все-таки, станет членом Европейского союза. Не скажу, когда, к сожалению, но уверен, что так будет.

- На днях Варшава предложила обучать украинских дипломатов и политиков евроинтеграции.

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- Таких заявлений было очень много. С самого начала, как только Украина начала говорить о своих близких отношениях с ЕС, было очевидно, что Польша готова помочь и может стать примером, как это делать. Мы нашу дорогу в ЕС начали в 1991 году и завершили в 2004-м полноправным членством после сложных реформ. Поэтому мы всегда были и будем готовы помогать Украине, и на экспертном уровне, и политической поддержкой. У нас в Польше тоже менялись правительства, президенты, но главная линия поддержки Украины на пути вступления в ЕС будет сохраняться. В этом есть большой интерес Польши, потому что Украина наш большой сосед, 1,5 млн украинцев работают в Польше, и они уже в каком-то смысле члены ЕС.

- Как думаете, почему у Польши в свое время получилось вступить в ЕС, а у Украины нет? Некоторые считают, что Польша вступила в ЕС, когда Россия была слаба политически и экономически, поэтому не смогла ничего сделать.

- Это тоже было одним из факторов, но не самым главным. Еще в начале 90-х мы решили, что будем двигаться в этом направлении. И хотя в Польше и менялись правительства, но они продолжали проевропейский курс. У нас был договор главных политических сил, двух президентов… У нас было 15 разных правительств, но никогда не было моментов, когда приходят новые и говорят о новом курсе. Это первое и главное преимущество Польши. А второе – Польше было легче проводить серьезные реформы, потому что наша экономика не была такая советская, как украинская. Мы никогда не были так тесно связаны с Советским союзом. Но реформы нам дались очень сложно, многие люди до сих пор критикуют нас за то, что мы делали это очень быстро, и цена была высокая. Но, по-моему, сегодня мы можем сказать, что это был правильный курс. И скажу вам еще одно: с 1993 года, уже 26 лет подряд, ВВП растет. У нас не было ни одного квартала, когда бы мы не росли.

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- Да, и у Польши не было войны с Россией. Не считаете ли Вы, что Евросоюз со своей стороны должен принимать участие в мирных переговорах по Донбассу?

- ЕС и так принимает участие. Франция и Германия – участники Нормандского формата. Что касается самого формата, то сегодня говорить о его изменении будет большой ошибкой. Мы только потеряем время. Пока Нормандский формат существует, мы должны работать над тем, чтобы в его рамках достичь серьезных результатов. А когда мы начнем говорить о формате, тогда этот конфликт будет заморожен на следующие несколько лет. Конечно, может, Нормандский формат и не самый прекрасный и хороший, но он существует, и это уже большой позитив.

- Не считаете ли Вы, что отказ от членства Украины в ЕС и НАТО стал бы существенным аргументом для России прекратить войну?

- Нет причин, чтобы платить такую цену. Все, что Россия сделала и с Крымом, и с Донбассом, противоречит всем международным законам. Мир это понимает. Именно в таком духе и надо говорить, а не покупать мир ценой отказа от вступления в ЕС и НАТО. Это будет большой ошибкой Украины. Я, конечно, тоже за мир, но не любой ценой. Украинскому народу решать, где будет Украина. Пока она Украина хочет быть и в НАТО, и в ЕС.

- Как тогда заставить Украину прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым?

- Конечно же, это санкции. Я убежден, если будет решен вопрос Донецка и Луганска, тогда можно серьезно говорить о снятии санкций. Для России, думаю, это важно, для ее экономики. Хотя, не знаю, насколько Россия хочет сохранять такой конфликт. Боюсь, что россияне очень хорошие специалисты по замороженным конфликтам: Абхазия и Южная Осетия, Приднестровье, Донбасс… Возможно, Путину и помогает такая политика, но России и российской экономике, наверное, нет.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Европейском суде по правам человека состоялись слушания по иску Украины против России.

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