"Пока неизвестно, будет ли принято финальное коммюнике саммита G7": интервью с послом Украины во Франции

Есть веские основания ожидать, что Франция будет проявлять активность в обсуждении в Биаррице вопроса политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта

Фото: Посольство Украины во Франции / Фото: Сегодня

В субботу, 24 августа во французском городке Биарриц на Атлантическом побережье стартует двухдневный саммит "Большой семерки". Встреча лидеров США, Канады, ФРГ, Италии, Японии, Великобритании и Франции, председательствующей в "семерке", проходит на фоне скандальных заявлений о возможности возвращения России в клуб сильных мировых государств.

Москву исключили из тогда еще "Большой восьмерки" в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и военной интервенции на Донбасс. Разговоры о возможном возвращении России к G7 начались со встречи Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в летней резиденции французского президента в Форте Брегансон. А после публикации CNN со ссылкой на телефонный разговор Эммануэля Макрона и Дональда Трампа, скандал только усилился.

Западные партнеры Украины четко заявили, что без выполнения Россией Минских договоренностей и деоккупации Крыма, о возвращении к G7 не может быть и речи. Однако Москва уже успела использовать эти месседжи в информационной войне против Украины на международной арене.

Так будет ли вопрос Украины подниматься на саммите "Большой семерки", возможна ли в ближайшее время встреча лидеров Нормандского формата и вообще его трансформация, об этом сайт "Сегодня" поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины во Франции Олегом Шамшуром.

- Завтра во французском Биаррице стартует саммит "Большой семерки". Какие вопросы на повестке дня и где среди них Украина?

- Понятно, что повестка дня саммитов G7 определяется заранее. Поэтому в Биаррице продолжится, прежде всего, обсуждение тех вопросов, которые рассматривались на апрельском заседании министров иностранных дел ("Большой семерки" – Авт.), а также в ходе других мероприятий, организованных французским председательством. Речь идет о борьбе с неравенством в мире, в том числе обеспечение гендерного равенства, пути урегулирования международных конфликтов и кризисов, в частности сирийского и иранского, борьбе с терроризмом и киберпреступностью, противодействии незаконной миграции и торговле людьми, проблематике устойчивого развития и глобальных климатических изменений, экономических вопросах. Несмотря на эти и другие сложные международные проблемы, убежден, что украинская тематика, как и в предыдущие годы, будет также в фокусе внимания лидеров "семерки".

- Какие вопросы будет поднимать Париж на обсуждениях в рамках саммита?

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- Ключевым приоритетом французского председательства в G7 является борьба с неравенством в мире и, очевидно, что эта тема станет одной из основных на саммите. Для обсуждения этой проблематики для участия в саммите приглашены руководители "больших мировых демократий со значительным региональным влиянием" (ЮАР, Австралия, Чили и Индия), африканских стран-партнеров (Буркина Фасо, Египет, Сенегал и Руанда), председатель Комиссии Африканского Союза Муса Факи и представители гражданского общества.

Среди других вопросов, которые являются приоритетными для французского председательства и в обсуждении которых заинтересован Париж, является поиск путей решения вооруженных конфликтов в Сирии и Ливии, а также уменьшение напряжения в нынешнем кризисе с Ираном. Несмотря на принципиальные различия между позициями президентов Франции и США в вопросе борьбы с глобальным потеплением, вероятно, что по инициативе Эммануэля Макрона, эта проблема также будет обсуждаться на саммите. Несколько специфическим для широкой общественности, но важным для Франции, является вопрос налогообложения мировых гигантов цифровой экономики. Есть веские основания ожидать, что Франция будет проявлять активность в обсуждении в Биаррице вопроса политико-дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

- Проговаривал ли Киев, в частности с Парижем, чтобы, возможно, в итоговой декларации саммита были отражены положения по Украине?

- Безусловно, мы обсуждали этот вопрос, используя все каналы коммуникации, в том числе во время официальных визитов. Я хотел бы заметить, что в итоговом заявлении совещания министров иностранных дел "семерки" во французском городе Динар уже содержатся сильные сигналы о "постоянной поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ" и ключевых аспектов ситуации, вызванной агрессивными действиями России. Существенно также, что в заявлении прописано, что экономические санкции против России могут быть отменены только тогда, когда эта страна "действительно выполнит свои обязательства" и страны "семерки" "готовы принять другие ограничительные меры, если того требуют действия" России. По финальному коммюнике саммита в Биарицце, пока окончательно неизвестно, будет ли оно принято вообще, учитывая расхождения в позициях участников по ряду чувствительных вопросов.

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- Есть ли угроза возвращения России в G7?

- Отношение Украины к "гипотетической" возможности "реинтеграции" России в эту группу четко сформулировал 21 августа президент Украины. Уже известна позиция Великобритании, Германии и Франции. Выступая в эту среду перед Ассоциацией президентской прессы, президент Франции заявил, что возвращение России без "выполнения условий", без "нахождения решения по Украине на базе Минских договоренностей были бы для G7 "стратегической ошибкой"".

- Как Вы смотрите на возможность встречи лидеров Нормандской четверки? Может ли она пройти в Париже? Если да, то когда?

- Этот вопрос находится за пределами моей компетенции. Могу только процитировать уже упомянутое мной выступление Эммануэля Макрона перед президентской прессой: "Я хотел бы, чтобы мы двигались вперед к встрече глав государств и правительств в Нормандском формате в ближайшие недели. Моим желанием является собрать новый саммит в Париже в ближайшие недели. Условия для этого готовы".

- Возможна ли трансформация Нормандского формата и привлечение к переговорному процессу США и Великобритании? Как на это смотрят в Париже?

- Французская сторона неоднократно заявляла о том, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, и что модификация Нормандского формата не стоит на повестке дня.

- И, напоследок, не могу не спросить о возможности Вашего перехода на работу в Вашингтон. Вы согласились возглавить наше посольство в Штатах?

- Без комментариев.

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