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Иран отдаст "черные ящики" сбитого лайнера МАУ, но не Украине – СМИ

31 мая, 19:00

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Самописцы могут передать для расшифровки во Францию

Иран не хочет отдавать Украине бортовые самописцы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который иранские военные сбили под Тегераном в январе.

Вместо этого, иранцы могут отдать "черные ящики" Франции, пишет информационное агентство ISNA, возлагая вину за такой поворот на Киев.

"После того, как задержки с реакцией украинской стороны на предложение Ирана касательно "черных ящиков", иранские власти решили отправить их в другую страну, вероятно, во Францию", – говорится в сообщении.

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Когда именно самописцы могут быть переданы для расшифровки французским экспертам, не отмечается.

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Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан – ответственность за их гибель на себя взяли военные Корпуса стражей Исламской революции.

А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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А СМИ ранее узнали о циничном предложении Ирана, который якобы представил МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому украинская сторона признает причиной трагедии "человеческую ошибку".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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Иран Франция Украина авиакатастрофа МАУ расшифровка черные ящики самописец

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