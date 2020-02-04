Катастрофа МАУ: Украина и еще четыре страны требуют передать "черные ящики" сбитого самолета

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Украина, Канада, Афганистан, Великобритания и Швеция требуют от Ирана передать им "черные ящики" сбитого украинского самолета. Об этом говорится в заявлении канадского МИД по итогам встречи международной координационной группы, созданной этими странами для помощи родственникам погибших в авиакатастрофе.

"Все страны группы обеспокоены нежеланием Ирана передать "черные ящики", — отмечается в документе. — Иран обязан немедленно передать "черные ящики", чтобы продемонстрировать, что он по-прежнему готов к полному и открытому сотрудничеству". В заявлении отмечается, что соответствующая процедура также прописана в уставе Международной организации гражданской авиации.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина хочет получить "черные ящики" самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)" .

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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