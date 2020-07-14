Исключили известный препарат: в Украине изменили протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения исключило из протокола лечения тяжело больных COVID-19 препарат гидроксихлорохин, который ранее был передан Украине Индией. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель главы Минздрава Ирина Садовьяк.
По ее словам, этот известный противомалярийный препарат все же будут применять в некоторых случаях при лечении коронавирусных больных.
"В стандарт оказания медицинской помощи при COVID-19 будут включены дексаметазон, исключен лопинавир/ретонавир, расширена возможность применения ремдесивира. И то, что всех интересовало – исключен гидроксихлорохин из протокола оказания помощи для пациентов с тяжелым течением COVID-19 и для детей. Однако мы оставляем возможность его применения для пациентов средней степени тяжести и групп риска. Необходимый приказ Минздрава в ближайшее время будет подписан", – сказала Садовьяк.
Напомним, ранее Всемирная организации здравоохранения назвала бесполезным в лечении COVID-19 препарат идроксихлорохин. Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп является одним из самых активных агитаторов лечения от коронавирусной болезни именно этим противомалярийным лекарством.
А тем временем Украина получила от Индии другое лекарство для борьбы с COVID-19. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, препарат уже заложен в национальные протоколы по лечению коронавирусных больных. Всего партия рассчитана на пять тысяч зараженных.
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