Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа

Прошедшая в Мюнхене 56-я конференция по безопасности еще больше разделила союзников по обе стороны Атлантики. К третьему дню официальный слоган встречи westlessness (беззападность) плавно перерос в lose(r)ness (слабость и неспособность что-либо решить). Пока госсекретарь США рассказывал, что Запад побеждает, президенты Франции и Германии критиковали Америку и взывали к новому стратегическому диалогу с Россией. Пока президент Эстонии и глава польского МИДа говорили о российской угрозе, которую в Париже или Риме просто не замечают, организаторы Мюнхенской конференции публикуют у себя на сайте пророссийский план "12 шагов прекращения войны на Донбассе". Причем после поднявшейся шумихи и скандала, в который вмешались американцы, они его удалили, но стоило украинской делегации покинуть Мюнхен, как документ снова появился на сайте конференции. Однако, как говорится, критикуешь – предлагай. Но официальный Киев, к сожалению, снова молчит.

Проверка смехом

Для Владимира Зеленского участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила с 14 по 16 февраля, стало первым. В баварскую столицу он прилетел 14 февраля вечером и даже успел сфотографироваться с основателем Facebook Марком Цукербергом. Впрочем, как и Виталий Кличко, который также был в числе приглашенных. Выступление Зеленского в графике поставили на полдень 15 февраля, сразу после Майка Помпео и Эммануэля Макрона, правда, не в основном зале. То ли организаторы так решили, то ли украинская делегация. Но ошибки Давоса учли: для спича Зеленского выбрали небольшой зал, он был заполнен весь, некоторым даже не хватило места.

Владимир Зеленский и Марк Цукерберг. Фото: Zelenskiy / Official

Украинского президента пришли послушать американские сенаторы, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт, многие европейские эксперты и дипломаты. Россию в своем спиче Владимир Зеленский упомянул два раза (в контексте украинцев-заложников в Крыму и на территории РФ и раздачи российских паспортов на неподконтрольных территориях Донбасса). Но ключевые для европейцев месседжи прозвучали.

"Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить "война в Украине". Это – война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, как и Вторая мировая война – представьте себе", – сказал Зеленский.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

После официального заявления, которое длилось 20 минут, дискуссия с Зеленским продолжилась в формате Q&A (сессия вопросов-ответов) с международным корреспондентом CNN. Естественно, центральной темой стал скандал с импичментом, поводом для которого послужил июльский телефонный звонок Трампа Зеленскому. Украинский президент отшутился, что когда был актером и продюсером, у него была заветная мечта стать популярным в Америке и получить Оскар. "Теперь я популярен в Америке", – сказал Зеленский, добавив, что все происходящее напоминает ему мыльную оперу "Санта-Барбара".

В Украине тем временем не утихал скандал вокруг пророссийского плана "Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ, который полгода готовили бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, бывший первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг и другие украинские, американские и европейские эксперты, опубликовали на официальном сайте Мюнхенской конференции. Более того, в день открытия конференции в распечатанном виде его раздавали в кулуарах "Баварского двора" (пятизвездочного отеля Bayerischer Hof, где традиционно проходит конференция). Сам Зеленский упомянул о нем, сказав, что неприемлемо за спиной Украины писать какие-то планы. Официально высказался и украинский МИД, мол, это частная инициатива отдельных экспертов, которая не учитывает официальную позицию Киева.

Сказали свое слово и американские дипломаты в специальной статье Atlantic Council. Среди подписантов – бывшие послы США в Украине Мари Йованович, Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и многие другие. Они отметили, что "12 шагов" местами повторяют тезисы Кремля, говоря о "конфликте в Украине и вокруг нее". Через пару часов после публикации этого плана на официальном сайте конференции его сняли. Но стоило украинской делегации вечером 15 февраля уехать из Мюнхена, как новость с этим документом снова появилась. Официальной позиции Киева на это еще не было.

Вторая "зрада"

Открывая украинский ланч, который уже четвертый год подряд на полях Мюнхенской конференции по безопасности организовывает Фонд Виктора Пинчука, глава Мюнхенской конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер сравнил Зеленского с политической рок-звездой. Сам Зеленский почти точь-в-точь повторил то, что сказал на площадке Мюнхенской конференции. С той лишь разницей, что он впервые заявил об идее совместных патрулей на Донбассе (куда войдут украинцы, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий), которые смогут подготовить регион к проведению местных выборов. Заявление сразу же взорвало соцсети, мол, это сдача украинских интересов.

Отвечая на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" в Мюнхене, войдут ли в состав совместных патрулей боевики, глава украинского МИДа Вадим Пристайко ответил, что эта идея обсуждалась с самого начала Минска.

"И эта тема вызывала, мягко говоря, бурное обсуждение, насколько мы можем допустить боевиков, или как бы мы их не назвали, чтобы они принимали участие в этих патрулях. История показывает, включая и хорватский опыт, что рано или поздно похожий механизм был применен. Он не идеален, были и трагические случаи во время такого патрулирования. Мы знаем, как сделать так, учитывая опыт Хорватии, чтобы можно было выйти на решение, каким образом в первую очередь обеспечить безопасность на этой территории до того уровня, чтобы можно было провести выборы", – ответил Вадим Пристайко.

Действительно, идея совместных патрулей, как и создание переходных администраций, куда также могут войти представители временно оккупированных территорий, украинцы и международные наблюдатели, появилась несколько лет назад. Сайт "Сегодня" уже писал, что о ней снова заговорили немцы и французы во время встречи лидеров "нормандского формата" в Париже 9 декабря. Однако Кремль, по информации источников сайта "Сегодня", на это не согласился.

Несмотря на официальный отход пока еще помощника Путина Владислава Суркова от украинского направления, 16 февраля его политолог Алексей Чеснаков написал статью "Минские соглашения: итоги пяти лет реализации и перспективы на будущее", в которой слабо оценил перспективы реализации Минских договоренностей. Максимум, на что рассчитывают в России, – это подвижки в гуманитарном плане.

Что думает разделенный Запад?

Несмотря на то, что в официальном отчете Мюнхенской конференции по безопасности об Украине и российской агрессии упоминаний было совсем мало, в своих выступлениях с топ-площадки "Баварского двора" все так или иначе говорили об Украине и России. Причем, на шестой год российской агрессии Запад на этот счет стал еще более разделен.

Европа не хочет вступать в открытый конфликт с Россией из-за Украины. А США слишком заняты внутренними проблемами, с головой погрузившись в президентскую избирательную кампанию. Германия, участник "нормандского формата", также занята поиском преемника Ангелы Меркель. Поэтому сторонников идеи Эммануэля Макрона о новой раздрядке с Россией и создании европейской архитектуры безопасности, которая будет включать и Москву, все больше.

Пока некоторые страны Европы борются за лидерство и бегут марафон до Москвы, в оппозиционном лагере – страны Балтии и Польша. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Мюнхене заявила, что на Донбассе "не замороженный, а забытый конфликт, потому что многие в Европе хотят о нем забыть". А польский министр иностранных дел Яцек Чапутович справедливо заметил, что такие страны, как Франция и Италия, не ощущают российской угрозы, так как не имеют с ней общей границы.

В беседе с корреспондентом сайта "Сегодня" в Мюнхене польский министр иностранных дел и вовсе предложил переосмыслить "нормандский формат", так как он не включает ЕС и США.

"Отдельный вопрос – это "нормандский формат". До тех пор, пока он полезен, мы (Польша. – Авт.) это поддерживаем. Но мы не часть этого формата. Евросоюз не часть этого формата. США и Великобритания не часть этого формата. Может тогда пришло время переосмыслить "нормандский формат"? Думаю, международное сообщество рассмотрит украинскую позицию об этом. Если это полезно, окей, это может быть имплементировано, в особенности, если это поможет достичь главной конечной цели. ЕС, как институция, должен быть более вовлечен в этот процесс. Франция и Германия важные страны ЕС, но они не представляют ЕС и другие страны. Посмотрим, как будут развиваться события, но мы (Польша. – Авт.) готовы поднять этот вопрос вместе с ЕС", – сказал глава польского МИДа.

О перезагрузке переговорного формата по Донбассу и Минских договоренностей говорил и сам Зеленский. Тезисы об этом звучали в Берлине и Париже. Однако Москва на это не соглашается. Кремль устраивает минский статус-кво. Киев стоит на проукраинских позициях. Поэтому "Париж-2" в апреле в Берлине выглядит более чем туманно.

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