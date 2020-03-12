Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка

Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей

Украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на родину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа "Alpine Penelope". В частности, гражданина Украины. Украинское посольство в Греческой республике и судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!", – написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

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Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

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А 30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников также были украинцы .

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