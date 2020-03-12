Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,62
29,05

Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка

12 марта, 02:18

Елена Вус

Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей

Украинец Дмитрий Голяненко, который вместе с другими членами экипажа корабля Alpine Penelope был похищен пиратами в феврале вблизи Нигерии, вернулся на родину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина своих не бросает. 20.02 вблизи Нигерии пираты похитили 10 членов экипажа "Alpine Penelope". В частности, гражданина Украины. Украинское посольство в Греческой республике и судоходная компания отработали. После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением!", – написал Кулеба в микроблоге Твиттер.

Реклама

Стоит отметить, что в прошлом году украинские моряки неоднократно попадали в плен к пиратам. В частности, в августе украинские моряки были захвачены нигерийцами, которые атаковали многоцелевое немецкое судно Marmalaita, стоявшее на якоре в камерунском порту Дуала под флагом Антигуа и Барбуды.

В тренде
Коронавирус в Украине: Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений

А 30 марта 2019 года группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak в Гвинейском заливе, взяла в заложники членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении. Среди заложников также были украинцы .

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пираты моряки похищение МИД Украины Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Кабмина: в
Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили АваковаПолитика
В
В "Слуге народа" назвали главную причину увольнения РябошапкиПолитика
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил
Журналист дозвонился к Гиркину и спросил, кто сбил "Боинг" над Донбассом (видео)Украина
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причину
Рада может снова провести внеочередное заседание: Разумков назвал причинуПолитика
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности
Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробностиУкраина
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатры
В Киеве из-за коронавируса закрывают школы, детсады и кинотеатрыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...