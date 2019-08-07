Более полугода Джесси провела в оккупированной Керчи, пока на нее оформлялись документы

Из российского плена освободили собаку украинских моряков: подробности 2019-08-07T00:05:00+03:00 Украина Более полугода Джесси провела в оккупированной Керчи, пока на нее оформлялись документы

Из российского плена освободили собаку, которую захватили вместе с украинскими моряками в Керченском проливе. Джесси была любимицей всего экипажа буксира "Яны Капу". И пока моряков судили в Москве, она все время находилась у россиян в оккупированной Керчи. Прошло несколько дней после того, как она вернулась из Крыма, и теперь живет у матери одного из пленных моряков.

Джесси была на буксире "Яны Капу", когда российский пограничный корабль протаранил его. Это произошло в ноябре 2018 года. Судно одновременно с двумя катерами следовало из Одессы в Мариуполь. Когда выходили из Керченского пролива, российские пограничники открыли огонь и захватили корабли с экипажем.

24 украинских моряков отправили в Москву за решетку, а Джесси – в оккупированную Керчь.

Во время заседаний московских судов бойцы просили освободить собаку из плена. Выяснилось, что в материалах дела Джесси имела юридический статус личной вещи моряка Владимира Терещенко. Следователи согласились вернуть ее. Забирать Джесси поехала крымская журналистка.

"Она находилась со мной в Крыму, я делала документы. Потому что это целый процесс. Это определенный ряд прививок, чип, который нужно поставить, чтобы пройти админграницу с Крымом. Конечно, временно она была у меня, а потом я отвезла ее в семью, то есть я была своего рода транспортировщиком собаки", – рассказала журналистка.

Так Джесси оказалась в семье моряка Чулибы.

"У нее был оскал, она всего боялась. Кто-нибудь цокнет – она сразу приседает. Но сейчас немного адаптировалась", – рассказывает мать военнопленного моряка Любовь Чулиба.

В июле в Москве состоялось очередное заседание по делу украинских моряков. Лефортовский суд продлил их арест еще на три месяца. Но родственники не теряют надежды на освобождение.

"Мы надеемся — раз забрали собаку, то заберем и ребенка, и всех наших ребят домой. Почему они должны там сидеть?" – говорит Любовь Чулиба.

Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.

Мы также писали, что ранее Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, в которой призвал немедленно освободить украинских моряков, а также решительно осудил акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины.

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