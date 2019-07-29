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В Украину вернули собаку пленных моряков: фото

Сегодня, 17:10

Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков, дома - ее забрала к себе семья моряка Чулибы

В Украину вернули собаку пленных моряков: фото Украина Собачка Джесси, 25-й член команды военнопленных украинских моряков, дома - ее забрала к себе семья моряка Чулибы

В Украину вернули собаку украинских пленных моряков. На захваченном ФСБ России буксире "Яны Капу" помимо наших ребят была собака Джесси. Сегодня ее вернули в Украину, в семью моряка Сергея Чулибы. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

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"Собачка Джесси, 25й член команды военнопленных украинских моряков дома! Ее забрала к себе семья моряка Чулибы. Почти 5 сесяцев мы вели переговоры о том, чтоб вернуть дочь полка (экипажа буксира "Яны Капу" домой. И вот оно случилось", – написал он.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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собака Украина пленные моряки

Источник: Сегодня

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