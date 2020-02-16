Из Украины контрабандой массово вывозят птиц: названы цифры

Самка сапсана стоит около миллиона долларов, а штраф за ее контрабанду – 200 грн

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Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2351, который направлен на защиту животных и серьезно усиливает наказание за жестокое обращение с ними. Кроме того, документ призван бороться с контрабандой животных и браконьерством. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Так, по данным Госпотребслужбы, с 2014 по 2017 гг. в арабские страны (ОАЭ, Кувейт, Саудовскую Аравию, Ливию и др.) были вывезены 179,9 тыс. мелких декоративных птиц, а именно снегирей, синиц, щеглов, чижей и т.д.

"За четыре года было вывезено около 200 тыс. наших птиц. И все дело в том, что эти птицы – контрабандные", — поясняет Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра.

Официально у всех этих птиц якобы есть ветеринарные паспорта, на деле же они занесены в Бернскую конвенцию (международное соглашение об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе. – Ред .) и вывозить их нельзя.

"В Уголовном кодексе нет статьи, по которой этих контрабандистов можно было бы посадить. Есть статья только в Административном кодексе, и там штраф – 200 грн. А что такое 200 грн, если одна птица стоит минимум 100 долларов", — поясняет Борейко и добавляет, что, например, только самка сапсана стоит около одного миллиона долларов.

Эксперты надеются, что принятие нового законопроекта поможет исправить эту ситуацию и ввести в украинское законодательство наказания для контрабандистов. Борейко добавляет, что принять законопроект во втором чтении Рада, ориентировочно, сможет уже в мае.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "За издевательство над животными – тюрьма и штрафы: что вскоре изменится".

Ранее также сообщалось, почему решения Минкультуры мало для запрета животных в цирках.

Напомним, что размещение в Киеве передвижных цирков шапито запретили еще в ноябре 2017 года. А в прошлом году суд подтвердил законность этого запрета.

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