Из-за глобального потепления выросло число пожаров в Украине: названы цифры

В три раза чаще стали гореть поля, торфяники на – 50%

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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За 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на два градуса. Из-за перемены климата природные зоны сдвигаются: увеличивается площадь степи, а леса и лесостепи уменьшаются. Повышение температуры по всей планете приводит к резким изменениям погоды и экстремальным явлениям. За день может выпасть месячная норма осадков, а в остальные дни месяца их может не быть вовсе, говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

Как отмечают в Гослесагентстве, из-за этого природные системы становятся уязвимыми. Самые пожароопасные – хвойные молодняки и средневековые насаждения на Полесье, на юге и востоке Украины. Их общая площадь составляет более 4 млн га.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, за 11 месяцев 2019 года в экосистемах было 1472 пожара. Для сравнения, в 2018-м – 1048. В три раза чаще стали гореть поля, торфяники на – 50%.

"В 2019 году количество пожаров в экосистемах Украины выросло на 40%. Самые уязвимые к пожарам – осушенные торфяники, в толще которых торф может гореть месяцами: такой пожар невозможно потушить. В Украине торфяники сосредоточены на севере. Из-за продолжительных засух пожары возникают чаще и быстрее распространяются", – говорит Илья Еременко, руководитель Украинской климатической сети.

Напомним, первый день января 2020 года стал рекордным по числу пожаров в Украине .

Сообщалось, что в Украине в 2019 году жертвами пожаров стали 1800 человек, еще 1447 – пострадали .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стоит готовиться к худшему: могут ли австралийские пожары повториться в Украине" .

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